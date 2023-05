Diablo 4: Die Server sind bereit – Probleme zum Launch aber nicht auszuschließen

Geht es nach General-Manager Rod Fergusson, dann sind die Server für den Launch des Action-Rollenspiels "Diablo 4" bereit. Trotz allem kann Blizzard Entertainment laut Fergusson nicht ausschließen, dass es in den ersten Tagen zu kleineren Problemen kommt.

Ab sofort besteht auf den Konsolen und dem PC die Möglichkeit, die Daten des in Kürze erscheinenden Action-Rollenspiels „Diablo 4“ über das Preload-Feature herunterzuladen, um pünktlich zum Release loslegen zu können.

Passend dazu wandte sich Rod Fergusson, der General-Manager der „Diablo“-Marke, mit ein paar Worten an die Community und wies darauf hin, dass die Entwickler von Blizzard Entertainment aus den Betas beziehungsweise dem Server-Slam wertvolle Lehren zogen. Die gewonnenen Erkenntnisse konnten laut Fergusson genutzt werden, um zum Launch von „Diablo 4“ für eine möglichst reibungslose Erfahrung zu sorgen.

„Wir haben von jedem von ihnen viel gelernt. Wir fühlen uns so […] als ob wir uns mit dem, was wir gelernt haben, gut fühlen. Aber denken Sie daran, dass ein Entwickler die Anzahl der Spieler niemals replizieren kann“, so Fergusson.

Entwickler möchten weiter lernen

Der General-Manager der „Diablo“-Marke führte aus: „Ein Vergleich ist, dass eine Million Menschen in einen Vergnügungspark strömen. Egal wie groß er ist, man kann zunächst nicht alle unterbringen. Irgendwann wird man diesen Punkt erreichen. Wir haben unser Möglichstes getan, um den Starttag so reibungslos wie möglich zu gestalten. Und wir fühlen uns wohl mit dem, wo wir sind.“

Trotz allem sollte man laut Fergusson niemals nie sagen: „Wir haben unsere Arbeit erledigt. Wir haben viele Tests durchgeführt und sind daher vorbereitet. Aber wissen Sie: Sagen Sie niemals nie. Am ersten Tag mag es etwas holprig sein, aber wir hoffen, dass wir, wie an diesen Wochenenden, lernen und uns anpassen.“

Warum uns mit „Diablo 4“ eines der besten Rollenspiele des Jahres ins Haus steht, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review, das hier auf euch wartet.

„Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Käufer der Sonder-Editionen erhalten einen Vorabzugriff und dürfen am 2. Juni 2023 um 1 Uhr unserer Zeit loslegen.

