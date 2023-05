Six Days in Fallujah: PC-Early-Access angekündigt und Konsolen-Launch eingegrenzt

Six Days in Fallujah:

Nach mehreren Verzögerungen meldet sich "Six Days in Fallujah" zurück. In Kürze wird auf Steam der Early Access gestartet, während der finale Launch 2024 auch für Konsolen erfolgen soll.

„Six Days in Fallujah“ zeigt sich bald der Öffentlichkeit. So wird der kontroverse Shooter am 22. Juni 2023 auf Steam in einer Early Access-Version starten, bevor der finale Launch im kommenden Jahr auch für Konsolen erfolgen soll. Das gab der zuständige Publisher Victura heute bekannt.

Das Spiel, das sich seit vielen Jahren in der Entwicklung befindet, erzählt die Geschichte der 2004 stattgefundenen zweiten Schlacht von Fallujah aus verschiedenen Perspektiven. Dazu gehören die amerikanischen Truppen, die gegen die irakischen Aufständischen kämpfen, sowie die Zivilbevölkerung der Stadt.

Laut Victura startet der Early Access von „Six Days in Fallujah“ zum Preis von 39,99 Dollar mit vier kooperativen Vier-Spieler-Missionen auf Stadtkarten, die jedes Mal prozedural generiert werden. Diese Missionen konzentrieren sich auf die Erfahrungen der US-Marine-Fireteams am ersten Tag der Schlacht.

Später im Laufe der Early-Access-Phase können Spieler auch als Special-Operations- oder irakische Soldaten spielen, die an der Seite der Koalitionstruppen kämpfen. Zudem plant der Publisher, Kampagnenmissionen zu veröffentlichen, die echte Geschichten aus der Schlacht wiedergeben.

Ursprünglich für Konami in Arbeit

Ursprünglichen Plänen zufolge sollte „Six Days in Falluja“ vor mehr als zehn Jahren von Konami veröffentlicht werden. Doch der Publisher zog sich 2009 aufgrund der kontroversen Natur des Spiels zurück. Zuvor wurde der Titel von verschiedenen Seiten, darunter Militärveteranen und Antikriegsgruppen, heftig kritisiert.

2017 wurde das Projekt neu gestartet, als Victura bekannt gab, dass sich die Entwicklung mittlerweile bei Highwire Games befindet, dem Studio, das von den Bungie-Veteranen Jaimie Griesemer und Marty O’Donnell mitgegründet wurde.

Später erregte „Six Days in Fallujah“ noch einmal Aufsehen, als sich herausstellte, dass das Spiel wahrscheinlich die dokumentierten Taktiken des US-Militärs aus dieser Zeit ignoriert, einschließlich des umstrittenen Einsatzes von weißem Phosphor als Waffe.

Nachdem der Publisher zunächst dementierte, dass der Titel auch eine politische Aussage machen wird, hieß es wenig später: „Wir glauben, dass die Geschichten über die Opfer dieser Generation es verdienen, von den Marines, Soldaten und Zivilisten erzählt zu werden, die dort waren. Wir vertrauen darauf, dass ihr das Spiel – wie die Ereignisse, die es nachstellt – als komplex empfinden werdet.“

