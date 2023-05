WrestleQuest: Das schräge RPG hat einen Termin – Trailer stellt enthaltene Legenden vor

Nach einer kurzfristigen Verschiebung bekam das das etwas andere Rollenspiel "WrestleQuest" in dieser Woche einen konkreten Releasetermin spendiert. Passend dazu steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, in dem euch ein Teil der enthaltenen Wrestling-Legenden vorgestellt wird.

Nachdem aus dem ursprünglich geplanten Release von „WrestleQuest“ im Mai dieses Jahres nichts wurde, versprachen uns die Indie-Entwickler der Mega Cat Studios, das ein neuer Veröffentlichungstermin so schnell wie möglich nachgereicht werden soll.

In dieser Woche war es endlich so weit und das Studio gab bekannt, dass „WrestleQuest“ ab Dienstag, den 8. August 2023 erhältlich sein wird. Abgerundet wurde die offizielle Enthüllung des Releasetermins von einem frischen Trailer zum rundenbasierten Rollenspiel, mit dem die Entwickler Lust auf mehr machen möchten und euch „WrestleQuest“ etwas näher vorstellen.

Zudem wird euch ein Blick auf verschiedene Wrestling-Legenden ermöglicht, denen ihr begegnet und die euch im besten Fall im Kampf beistehen.

Die Reise eines angehenden Wrestlers

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „WrestleQuest“ hieß, geht es den kreativen Köpfen der Mega Cat Studios bei den Arbeiten an dem Rollenspiel darum, die legendäre Zeit, die das Wrestling in den 80ern und den 90ern durchmachte, wieder aufleben zu lassen. Ihr erstellt euch einen neuen Charakter und angehenden Wrestling-Superstar, indem ihr das optische Erscheinungsbild eures Athleten individuell gestaltet und euch euer Move-Set zurechtlegt.

Auf eurer Reise erlebt ihr in „WrestleQuest“ eine unterhaltsame Geschichte und tretet laut den Entwicklern gegen bekannte Wrestler wie Diamond Dallas Page, Jeff Jarrett und weitere Superstars an. Darüber hinaus sind Legenden wie die Road Warriors oder Jake „The Snake“ Roberts mit von der Partie, die sich euch im Kampf anschließen, wenn ihr die entsprechenden Leistungen vollbringt.

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „WrestleQuest“ um ein umfangreiches Rollenspiel-Abenteuer, das es auf eine Spielzeit von mehr als 50 Stunden bringt und euch abseits der Kampagne zahlreiche Nebenquests und andere optionale Aufgaben bietet.

Weitere Meldungen zu WrestleQuest:

„WrestleQuest“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Nintendos Switch, iOS und Android in Entwicklung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Wrestlequest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren