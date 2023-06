Front Mission 1st: Für PS4 & PS5 angekündigt – Remake zu Front Mission 2 verschoben

Im vergangenen November feierte der rundenbasierte Strategie-Rollenspiel-Klassiker „Front Mission“ in Form eines aufpolierten Remakes ein Comeback.

Nachdem bisher nur Spielerinnen und Spieler auf Nintendos Switch mit der Neuauflage bedacht wurden, gab der Publisher Forever Entertainment nun bekannt, dass in wenigen Wochen weitere Plattformen mit „Front Mission 1st: Remake“ versorgt werden. Die Rede ist vom PC, der PlayStation 4, der PlayStation 5, der Xbox One sowie der Xbox Series X/S.

Das Remake wird zum Preis von knapp 35 Euro angeboten und bringt den beliebten Klassiker in einer technisch wie spielerisch überarbeiteten Version zurück.

Globale Konflikte im Jahr 2090

In „Front Mission“ beziehungsweise dem „Front Mission 1st: Remake“ führt unser Weg in das Jahr 2090, in dem globale Konflikte mit riesigen Mechs und Kriegsmaschinen ausgetragen werden, die den Namen „Wanzer“ tragen. Huffman Island, der einzige Ort, an dem sich die Oceania Cooperative Union (OCU) und die Unified Continental States (UCS) eine Grenze teilen, wird von den Entwicklern als ein brodelndes Krisengebiet beschrieben.

Die Handlung des Strategie-Rollenspiels dreht sich um einen OCU-Aufklärungszug unter der Leitung von Captain Royd Clive, der den Auftrag erhält, eine UCS-Munitionsfabrik zu erkunden. Dort wartet allerdings ein Hinterhalt feindlicher „Wanzer“, was eine Kette an Ereignissen auslöst, die die gesamte Insel in einen Krieg stürzen.

Im spielerischen Bereich punktet „Front Mission 1st: Remake“ laut den Verantwortlichen von Forever Entertainment mit seinen strategischen Anspruch und den rundenbasierten Schlachten, die für die Neuauflage unter anderem mit einer überarbeiteten Steuerung versehen wurden. Hinzukommen eine generalüberholte Grafik sowie ein neu eingespielter Soundtrack.

„Front Mission 1st: Remake“ erscheint am 30. Juni 2023 für die PlayStation-Konsolen und die weiteren Systeme. Wie kürzlich bestätigt wurde, wird sich der Switch-Release des Remakes zum zweiten „Front Mission“-Abenteuer vom 12. Juni 2023 auf einen späteren Termin im Jahr verschieben.

In wie weit sich das Ganze auf einen möglichen Release für die PlayStation-Plattformen auswirkt, bleibt abzuwarten.

