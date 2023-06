Super Mario Bros Film: Auf dem Weg zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten

Aktuellen Berichten zufolge gelang es Nintendo mit dem "Super Mario Bros Film", an den Kinokassen weitere Größen hinter sich zu lassen. Zudem ist der April in die Kino gestartete Streifen darauf und dran, sich gemessen am Einspielergebnis zum erfolgreichsten Kinofilm überhaupt zu entwickeln.

Als „Der Super Mario Bros Film“ im April dieses Jahres in die Kinos startete, dürften wohl nur die wenigsten mit einem solch gigantischen Erfolg gerechnet haben.

Nachdem uns Anfang des vergangenen Monats die Meldung erreichte, dass der Streifen rund um die Abenteuer von Mario und Luigi an den Kinokassen für Umsätze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar sorgte, könnte in Kürze der nächste beeindruckende Erfolg fallen.

Demnach ist „Der Super Mario Bros Film“ nämlich drauf und dran, den zweiten Teil von „Frozen“ als erfolgreichsten Animationsfilm an den Kinokassen abzulösen. Zuletzt überholte „Der Super Mario Bros Film“ den ersten „Frozen“-Teil aus dem Jahr 2013 und „Die Unglaublichen“ von 2018.

Anbei eine Übersicht über die Top 10 der erfolgreichsten Animationsfilme an den Kinokassen. Erhoben wurden die Zahlen von der Website The Numbers, die sich auf die Einspielergebnisse in der Welt der Kinos spezialisierte.

Die Kino-Top 10 der erfolgreichsten Animationsfilme

1. Frozen 2 (2019) – 1.453.683.476 US-Dollar

2. Der Super Mario Bros Film (2023) – 1.294.577.622 US-Dollar

3. Frozen (2013) – 1.284.540.518 US-Dollar

4. Die Unglaublichen 2 (2018) – 1.242.805.359 US-Dollar

5. Minions (2015) – 1.157.271.759 US-Dollar

6. Toy Story 4 (2019) – 1.073.064.540 US-Dollar

7. Toy Story 3 (2010) – 1.068.879.522 US-Dollar

8. Ich, Einfach Unverbesserlich 3 (2017) – 1.032.809.657 US-Dollar

9. Findet Dorie (2016) – 1.025.006.125 US-Dollar

10. Zoomania (2016) – 1.002.462.578 US-Dollar

Erfolg des Films kurbelt die Verkäufe an

Im Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal im vergangenen Monat sprach auch Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa über den Erfolg des Films und wies darauf hin, dass Nintendo von diesem in mehreren Bereichen profitierte. Dank des erfolgreichen Kinostarts von „Der Super Mario Bros Film“ konnten sowohl der Verkauf von „Super Mario“-Titeln als auch die Absatzzahlen von entsprechendem Merchandise gesteigert werden.

„Beispielsweise steigen die Verkäufe von Mario-bezogenen Merchandising-Artikeln und es gibt einen leichten Anstieg der Aktivität bei klassischen Mario-Titeln, die über Nintendo Switch Online gespielt werden können“, so Furukawa. „Auf lange Sicht glauben wir, dass dies zu einem kraftvollen Anknüpfungspunkt wird und Menschen, die bisher kaum Spiele gespielt haben, zu Fans von Mario und Nintendo macht.“

„Gleichzeitig soll das Interesse von Menschen, die früher (auf einer Nintendo-Spielplattform) gespielt haben, aber gerade eine Pause einlegen, erneut geweckt werden“, so Nintendos Präsident abschließend.

