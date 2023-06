XDefiant: Maus- und Tastatur-Unterstützung auf den Konsolen – Was ist mit Battle-Royal?

Via Twitter bestätigte der Executive-Producer Mark Rubin, dass auch die Konsolen-Versionen des Multiplayer-Shooters "XDefiant" mit der Unterstützung der Maus und der Tastatur versehen werden sollen. Zudem wurde die Frage nach möglichen Battle-Royal-Modi beantwortet.

Mit „XDefiant“ entsteht bei den Entwicklern von Ubisoft San Francisco aktuell ein neuer Multiplayer-Shooter für die Konsolen und den PC, der Charaktere aus unterschiedlichen Ubisoft-Reihen umfasst.

Überwacht wird die Entwicklung von niemand geringerem als Executive-Producer Mark Rubin, der den gleichen Posten bereits bei den „Call of Duty: Modern Warfare“-Machern von Infinity Ward inne hatte. Via Twitter beantwortete Rubin verschiedene Fragen der Community und bestätigte unter anderem, dass „XDefiant“ auf den Konsolen nicht nur mit dem Controller spielbar sein wird.

Darüber hinaus soll auf den Konsolen eine Unterstützung der Steuerung mittels der Maus und Tastatur geboten werden.

Maus &Tastatur-Unterstützung möglicherweise nicht zum Launch

Wie Rubin einräumte, steht diese zum Launch von „XDefiant“ möglicherweise noch nicht zur Verfügung und wird stattdessen erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Ergänzend zu diesen Aussagen stellte sich der Executive-Producer der Frage nach möglichen Battle-Royal-Modi und wies darauf hin, dass das Battle-Royal-Konzept seiner Meinung nach nicht zu „XDefiant“ passt.

Daher werden die Entwickler von Ubisoft San Francisco bewusst auf entsprechende Modi verzichten. „Nur um hier für Klarheit zu sorgen: Ich habe absolut nichts gegen Battle-Royale-Titel. Ich bin lediglich der Meinung, dass man von anderen Spielen lernen kann, die versuchen, beides zu machen und am Ende leidet die Qualität von beiden Modi. Wir wollen uns hier auf unsere 6 vs. 6-Arcade-Arena-Erfahrung konzentrieren“, so Rubin weiter.

„XDefiant“ wurde im Jahr 2021 zunächst unter dem Namen „Tom Clancy’s XDefiant“ angekündigt und sollte ursprünglich nur Charaktere aus den „Tom Clancy“-Titeln bieten. Im Laufe der Entwicklung entschloss sich Ubisoft San Francisco allerdings dazu, weitere Ubisoft-Reihen aufzugreifen. Beispielsweise werden in „XDefiant“ auch ausgewählte Charaktere aus der „Far Cry“-Franchise mit von der Partie sein.

„XDefiant“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird im Laufe des Geschäftsjahres 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) veröffentlicht.

