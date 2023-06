Diablo 4: Lizenzproblem hält auf PS4 und PS5 vom Zocken ab

Dank der Digital Deluxe Edition und der Ultimate Edition können Fans schon früher in Diablo 4 abtauchen. Auf PS4 und PS5 gibt es bisweilen aber Probleme, die den Start des Spiels verhindern.

Aktuell haben einige Spieler und Spielerinnen auf PS4 und PS5 das Problem, dass sie „Diablo 4“ nicht starten können. Obwohl sich die Fans eine Digital Deluxe Edition oder eine Ultimate Edition gekauft haben und somit einen Frühzugang zum Spiel hätten, können sie sich nicht auf die Server einloggen.

Der Grund dafür ist ein Fehlercode, der beim Einloggen aufploppt und den Beitritt zum Server verhindert. Der Code behauptet, dass es ein Problem mit der Lizenz geben würde und lässt PS4- und PS5-Spieler verunsichert zurück.

Lizenzproblem bei Diablo 4: Blizzard sucht nach Lösung

Das Entwicklerteam von Blizzard weiß bereits um das Problem und arbeitet mit Hochtouren an einer Lösung. Das Problem scheint nicht nur vereinzelte User zu treffen, sondern ein schwerwiegenderes Problem zu sein. Vereinzelt berichten auch Xbox-Spielende, dass sie von dem Problem betroffen sind.

Wann das Problem behoben sein wird, dazu hat sich Blizzard noch nicht geäußert. In der Kommentarspalte unterhalb des Tweets haben Fans bereits einige Lösungen für das Problem gefunden, mit denen Spieler und Spielerinnen vorerst ins Spiel kommen.

Es kann beispielsweise schon helfen, ein anderes PS4- oder PS5-Spiel im Shop zu erwerben und herunterzuladen. Dabei muss es sich nicht um ein kostenpflichtiges Spiel handeln, mit Free-to-Play-Titeln wie „Fortnite“ klappt es ebenfalls.

Falls das nicht helfen sollte, gibt es noch die Möglichkeit, die Ingame-Währung von „Diablo 4“ zu kaufen. Das kleinste Paket kostet rund zwei Euro und kann bereits die Lösung des Problems sein.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbesteller*innen erhalten vier Tage früheren Zugang zum Spiel und können bereits jetzt in die Welt von Sankturio abtauchen.

