Final Fantasy XVI: Neues Gameplay zeigt den Bosskampf gegen „Liquid Flame“

Zum Abschluss der Woche erreichte uns ein weiteres Gameplay-Video zum in diesem Monat erscheinenden Rollenspiel "Final Fantasy XVI". Dieses Mal wird uns ein Blick auf den Kampf gegen den mächtigen Boss "Liquid Flame" ermöglicht.

In wenigen Wochen erscheint mit „Final Fantasy XVI“ das neueste Rollenspiel des japanischen Publishers Square Enix exklusiv für die PlayStation 5.

Nachdem uns in dieser Woche bereits Details zu den Zielen, die die Entwickler rund um Produzent Naoki Yoshida bei den Arbeiten an der Geschichte von „Final Fantasy XVI“ verfolgten, erreichten, wurde kurz vor dem Wochenabschluss ein weiteres Gameplay-Video zur Verfügung gestellt. In diesem wird euch ein Blick auf den Bosskampf gegen „Liquid Flame“ ermöglicht.

Bei „Liquid Flame“ haben wir es mit einem mächtigen Gegner zu tun, der regen Gebrauch vom Element Feuer macht und über die Fähigkeit verfügt, seine Form zu ändern.

Die Rage-Form von Clive in Aktion

Des Weiteren liefert uns das rund sieben Minuten lange Gameplay-Video zu „Final Fantasy XVI“ Eindrücke aus der Rage-Form, mit der der Protagonist Clive Rosfield im Kampf mehr Schaden austeilen kann. Begleitet wird Clive dabei von seinem treuen vierbeinigen Begleiter Torgal, der bereits in einem früheren Trailer zum vielversprechenden Rollenspiel thematisiert wurde.

Wer vor dem Kauf von „Final Fantasy XVI“ zunächst Probe spielen möchte, kommt bei der kostenlosen Demo auf seine Kosten, die in dieser Woche im PlayStation Store auftauchte und daher in Kürze veröffentlicht oder zumindest mit einem handfesten Releasetermin versehen werden könnte.

Offiziellen Angaben zufolge bringt es die kostenlose Anspielfassung zu „Final Fantasy XVI“ auf eine Spielzeit von mehreren Stunden und rückt die Anfänge des Rollenspiels in den Fokus. Wer sich nach dem Spielen der Demo zum Kauf der Vollversion entscheiden sollte, kann seine Fortschritte übernehmen und sein Abenteuer nahtlos fortsetzen. Spekuliert wird, dass die Demo im Rahmen des Summer Game Fest 2023 am 8. Juni 2023 einen Termin spendiert bekommt.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren