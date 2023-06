The Crew Motorfest: Fahrzeuge aus Teil zwei dürft ihr wohl übertragen

Auf Insider-Gaming verrät Tom Henderson neue Details zu „The Crew: Motorfest“. Seinen Informationen zufolge war das Game anfänglich als Download-Erweiterung für „The Crew 2“ geplant. Später haben die Verantwortlichen aus dem Projekt jedoch einen eigenständigen Ableger gemacht. Mit der Ankündigung Anfang des Jahres hat sich das bestätigt.

Mit The Crew 2 verbunden

Ein komplett eigenständiges Spiel scheint es allerdings dennoch nicht zu sein. Zwar cruist ihr über eine komplett neue Insel, aber es besteht eine spürbare Verbindung zum zweiten Teil.

Dabei geht es vor allem um die Autos: Ihr dürft angeblich entscheiden, ob ihr eure Wägen samt Zubehör transferiert oder ganz von vorne beginnt. Vermutlich werden deshalb die meisten Fahrzeuge aus Teil zwei stammen. Schätzungen von Quellen zufolge sind es 80 bis 90 Prozent.

Anschließend berichtet Henderson über gesehenes Filmmaterial, laut dem insgesamt 566 Fortbewegungsmittel enthalten sind. Darunter befinden sich Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge und mehr.

„The Crew: Motorfest“ befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC in Entwicklung. Noch in diesem Jahr soll das actionreiche Rennspiel seinen Weg in den Handel finden.

Wahrscheinlich teilt Ubisoft dazu etwas auf der kommenden Forward-Ausgabe mit, die am 12. Juni stattfindet. Der Publisher bestätigte bereits, dass „The Crew: Motorfest“ näher vorgestellt wird. Schaltet um 19 Uhr nach deutscher Zeit auf YouTube oder Twitch ein, um die Show zu verfolgen. Ein gestriger Teaser soll schon einmal eure Vorfreude wecken.

