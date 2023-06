Diablo 4: Seasons werden auch Storyinhalte mit sich bringen – Erste Season fast fertig

In Zukunft wird das Action-Rollenspiel "Diablo 4" auch mit Seasons zahlreiche neue Inhalte erhalten. Wie Rod Fergusson bestätigte, werden sich darunter auch kleinere Geschichten befinden.

Blizzard Entertainments neues Action-Rollenspiel „Diablo 4“ ist seit gestern im Early Access verfügbar und wird am kommenden Dienstag, den 6. Juni 2023 offiziell für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC auf den Markt kommen. Wie die Entwickler bereits vorab bestätigt hatten, werden in aller Regelmäßigkeit sogenannte „Seasons“ veröffentlicht, die neue Inhalte und spielerische Anpassungen mit sich bringen werden.

Hauptstory wird nur mit Erweiterungen fortgeführt

In einem Interview mit IGN hat General Manager Rod Fergusson einige weitere Details zu den Inhalten verraten. Demnach werden im Rahmen der Seasons auch neue Story-Inhalte ins Spiel kommen, indem man neue narrative Missionsreihen hinzufügt. Sie werden größtenteils im Stile von Nebenmissionen gehalten sein, sodass sie nicht die Kerngeschichte des Spiels ausbauen werden. Dafür werden in Zukunft auch großangelegte Erweiterungen erscheinen.

„Um Diablo IV als einen Live-Service zu unterstützen, wollen wir definitiv, dass Geschichten ein Teil davon sind. Die Art, in der ihr das in Seasons erleben werden, ist mehr auf Questlines basierend. […] Diablo IV wird rund um jede Season einen reichhaltigeren Kontext und auch ein narratives Thema haben, auf das ihr hinarbeitet und auf das sich alle Dinge beziehen werden: die kosmetischen Gegenstände, die Mechaniken. Es wird eine narrative Questline geben, die die Kampagne nicht fortsetzen wird, aber eine Geschichte sein wird, die in der offenen Welt stattfindet.“

Dementsprechend möchte man in dieser Art und Weise die Geschichte, die Mechaniken und die Welt erweitern. Und Fergusson hat im Weiteren bestätigt, dass die Entwicklung der ersten Season bereits so gut wie abgeschlossen ist. Man habe „mehrere Bahnen der Entwicklung“, sodass parallel an einigen Seasons und Updates gearbeitet werden kann. Dafür kann es passieren, dass einige gewünschte Anpassungen manchmal etwas länger auf sich warten lassen könnten.

