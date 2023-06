Final Fantasy VII Rebirth: Spielwelt bietet „ein hohes Maß an Freiheit“

Der neueste Tweet der "Final Fantasy VII"-Verantwortlichen deutet eine offene(re) Spielwelt für "Rebirth" an. Eine Vielzahl an Geschichten darf der Spieler darin erleben.

Square Enix hat auf dem offiziellen Twitter-Account von „Final Fantasy VII“ begonnen, Fragen bezüglich „Rebirth“ beantworten. Die erste dreht sich um den Entwicklungsstand des zweiten Remake-Teils, während die zweite sich an die Spielwelt richtet.

Die Frage im genauen Wortlaut: „Wie werden Spieler durch die Welt außerhalb von Midgar in Final Fantasy VII Rebirth reisen?“

Groß und vielfältig

Der Antwort können wir entnehmen, dass uns eine frei begehbare Welt erwartet. Erwähnt wird nämlich „eine große und vielfältige Welt mit einem hohen Maß an Freiheit.“ In ihr darf der Spieler verschiedenste Geschichten erleben. Vermutlich deutet der Publisher damit Sidequests und sonstige Nebenaktivitäten an.

Beim ersten Remake, das in der Welthauptstadt Midgar spielt, setzte das Entwicklerteam noch auf ein eher lineares Spielprinzip. Nun führt es die Clouds Truppe aber raus in die große weite Welt, wo die Spieler deutlich offenere Areale erkunden dürfen. Ob es sich wirklich um eine komplett offene Spielwelt handelt, bleibt abzuwarten.

Als Grund für die PS5-Exklusivität nannte Producer Yoshinori Kitase jedenfalls die SSD-Geschwindigkeit. Diese sei notwendig, um den „Ladestress“ zu bewältigen. Nur so könne die Welt komfortabel erkundet werden.

Im Übrigen schwärmte Director Naoki Hamaguchi einst von „Horizon Zero Dawn“, wobei er unter anderem die „außergewöhnliche Spielwelt“ hervorhob. Es war der erste Hinweis auf eine offenere Spielwelt im Nachfolger.

In „Final Fantasy XVI“, das diesen Monat herauskommt, haben sich die Entwickler gegen eine Open World entschieden. Naoki Yoshida begründete das mit dem hohen Entwicklungsaufwand und dem Fokus auf eine intensive Handlung sowie tolle Charaktere.

