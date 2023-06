Activision Blizzard: Hochrangiges Treffen geplant – Rückzug aus UK als „extreme“ Option

Microsoft bleibt hartnäckig. In der kommenden Woche möchte sich der Präsident des Windows-Unternehmens mit dem britischen Finanzminister treffen und seine Sicht auf die Dinge schildern. Ebenfalls sollen mit Microsofts Rechtsabteilung "extreme" Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet werden.

Während viele Länder der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in den vergangenen Monaten zustimmten, geht Großbritannien einen anderen Weg. Die britische Regulierungsbehörde blockiert den Deal, was Microsoft und Activision Blizzard vor Gericht anfechten möchten.

Während die erste Verhandlung kürzlich einen recht frühen Termin bekam, scheint Microsoft auch auf der politischen Ebene weiteren Druck aufbauen zu wollen. So möchte sich der Microsoft-Präsident Brad Smith in der kommenden Woche mit dem britischen Finanzminister Jeremy Hunt treffen, um sein Ärgernis über die Entscheidung der britischen Wettbewerbsbehörde CMA deutlich zu machen.

Davon berichtet Bloomberg in einem aktuellen Artikel und verweist darauf, dass der Microsoft-Präsident London besuchen wird, um zunächst einen „geplanten Vortrag über das Potenzial der KI und die Notwendigkeit einer durchdachten Regulierung dieser Technologie“ zu halten.

Er werde aber auch Gespräche über andere Themen führen, darunter die geplante Übernahme von Activision Blizzard. Man sei weiterhin bemüht, „kreative und konstruktive Wege zu finden, um die verbleibenden regulatorischen Bedenken auszuräumen“, so ein Microsoft- Sprecher.

Hunt als Gesprächspartner wurde offenbar nicht zufällig gewählt. Er hatte zuvor das Veto der CMA kritisiert und kürzlich auf einer Wirtschaftskonferenz gesagt, dass die Regulierungsbehörde „ihre umfassendere Verantwortung verstehen“ müsse.

Allerdings schreibt Bloomberg im Artikel, dass der britische Finanzminister gleichermaßen mit der öffentlichen Kritik von Smith an der CMA hadert. So fiel beispielsweise die Aussage, dass die EU verglichen mit Großbritannien ein besserer Ort sei, um Geschäfte zu machen.

Übernahme ohne CMA-Zustimmung?

Im weiteren Verlauf kam die Behauptung auf, dass Smith diese Woche mit den Rechtsvertretern von Microsoft zusammentreffen wird. Ziel bei diesem Treffen sei es, die Strategie des Unternehmens auf Basis der CMA-Entscheidung zu besprechen.

Als „extreme“ Optionen könnte es in Erwägung gezogen werden, Activision Blizzard vom britischen Markt abzuziehen oder die britische Anordnung zu umgehen.

So könnten die Spiele von Activision Blizzard weiterhin über einen Vertriebshändler verkauft werden, wenn dessen Sitz in ein anderes europäisches Land außerhalb der Zuständigkeit der CMA verlegt würde.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard:

Wie gehst es nun weiter? Die Übernahme von Activision Blizzard wurde in nahezu 40 Ländern genehmigt, beispielsweise in den Ländern der Europäischen Union sowie zuletzt in Südkorea. Während die CMA bisher hartnäckig blieb und fraglich ist, ob die Berufung von Microsoft und Blizzard zu einem gewünschten Ergebnis führt, klagt die amerikanische Aufsichtsbehörde FTC gar gegen den Deal. Auch hier ist der Ausgang offen, sodass die Übernahme alles andere als sicher ist.

Der steigende Aktienkurs von Activision Blizzard verdeutlicht aber, dass die Anleger wieder zuversichtlicher als nach der Bekanntgabe der CMA-Blockade sind.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren