Diablo 4: Blizzard plant mindestens zwei umfangreiche Erweiterungen

In den vergangenen Monaten versicherten uns die Entwickler von Blizzard Entertainment gleich mehrfach, dass das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wird.

Geplant sind unter anderem neue Seasons, die einmal pro Quartal veröffentlicht und mit Battle-Pässen versehen werden, in denen exklusive Belohnungen auf ihre Freischaltung warten. Im Interview mit Kinda Funny Games ging General-Manager Rod Fergusson auf die geplante Post-Launch-Unterstützung ein und ließ verlauten, dass neben den Seasons mindestens zwei kostenpflichtige Erweiterungen geplant sind.

„Wir müssen die Dinge parallel aufbauen. Während ich hier sitze, stehen wir kurz vor der Veröffentlichung des Hauptspiels. Wir schließen Season eins ab, wir arbeiten an Season zwei, wir arbeiten an Erweiterung eins und wir starten die Arbeiten an der Erweiterung zwei – das alles passiert gerade“, so Fergusson.

Welche Inhalte könnten in den Add-ons warten?

Da die Erweiterungen bisher nicht offiziell angekündigt wurden, bleibt abzuwarten, welche Inhalte im Rahmen der Add-ons im Detail geboten werden könnten. Als sicher gilt, dass mit den Erweiterungen die Hauptgeschichte von „Diablo 4“ fortgesetzt wird. Denn auch wenn Blizzard Entertainment kürzlich noch einmal bestätigte, dass die quartalsweise erscheinenden Seasons mit Story-Elementen versehen werden, haben wir es hier lediglich mit Nebenmissionen und entsprechenden Geschichten zu tun.

Die Haupthandlung hingegen wird laut den Entwicklern lediglich mit Erweiterungen weitererzählt. Ähnlich lief es seinerzeit mit „Reaper of Souls“, dem fünften Akt von „Diablo 3“, der in Form eines kostenpflichtigen Add-ons ins Rennen geschickt wurde. Darüber hinaus dürften die Erweiterungen neue Areale, Waffen und Bosse mit sich bringen.

Weitere Charakter-Klassen wären ebenfalls denkbar. Zumal mit dem Paladin und dem Mönch zwei Klassen in „Diablo 4“ außen vor blieben, die zu den Favoriten der Community gehören und mit den Erweiterungen nachgereicht werden könnten. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

„Diablo 4“ erscheint am morgigen Dienstag, den 6. Juni 2023 offiziell für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

