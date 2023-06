GTA 6: 1 Milliarde US-Dollar Umsatz in der ersten Woche und weitere Analystenzahlen

Während Rockstar Games und Take-Two keine Angaben zum Release-Zeitraum von „GTA 6“ machen, widmete sich der Branchenanalyst Joost Van Dreunen in einem Newsletter dem zu erwartenden Erfolg.

Dass „GTA 6“ wieder zu einem wahren Blockbuster wird, nachdem der Vorgänger „GTA 5“ in den vergangenen zehn Jahren auf etwa 180 Millionen Verkäufe kam, dürfte kaum jemand bezweifeln. Allerdings lieferte Van Dreunen Zahlen, die sich direkt auf den anfänglichen Verkauf beziehen.

12 bis 14 Millionen in der ersten Woche

Der Analyst geht davon aus, dass „GTA 6“ in der Zeit nach dem Launch 25 Millionen mal verkauft wird. Diese Zahl basiere auf einer 20-prozentigen Anschlussrate in Bezug auf die zu erwartende Konsolenbasis in den Jahren 2024 und 2025, was bedeutet, dass die PS5 und Xbox Series X/S etwa 125 Millionen installierte Einheiten haben werden. Allein in der ersten Woche sollen 12 bis 15 Millionen Verkäufe erreicht werden.

„Unter der Annahme, dass das Spiel im Jahr 2025 auf den Markt kommt, was angesichts der Neigung des Publishers zu Verzögerungen optimistisch ist, gehen erste Schätzungen davon aus, dass der neue Titel 25 Millionen Einheiten verkaufen wird“, heißt es in der Analysteneinschätzung. Zugleich geht der Analyst davon aus, dass in der ersten Woche die Umsatzmarke in Höhe von einer Milliarde Dollar geknackt werden kann.

Die Prognose erweckt den Eindruck, dass „GTA 6“ den Anfangserfolg von „GTA 5“, das allein in den ersten drei Tagen mehr als 1 Milliarde Dollar einbrachte, nicht übertreffen wird. Im ersten Quartal wurden damals 32,5 Millionen Exemplare des Spiels verkauft.

„GTA 5“ kam am Ende der Xbox 360- und PS3-Generation auf den Markt, sodass Rockstar Games auf eine nahezu größtmögliche Installationsbasis traf. Ein Jahr später wurde das Spiel für die PS4- und Xbox One-Generation neu aufgelegt und Rockstar konnte letztendlich beide Konsolengenerationen ansprechen. Mittlerweile verweilt der Titel auch auf der PS5 und Xbox Series X/S.

Das könnte euch ebenfalls zu GTA 6 interessieren;

„GTA 6“ befindet sich mutmaßlich für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC in der Entwicklung. Ob weitere Plattformen unterstützt werden, ist offen. Gleiches gilt für den Veröffentlichungstermin. Allerdings deuteten Prognosen des Publishers Take-Two darauf hin, dass der Launch von „GTA 6“ im Geschäftsjahr 2025 erfolgen wird.

Microsoft verwies in einem CMA-Dokument zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard gar darauf, dass das Spiel im Jahr 2024 erwartet wird.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren