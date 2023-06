Xbox Games Showcase: Keine reinen CG-Trailer und keine 12-Monats-Zeitspanne

In den kommenden Tagen wird es zu einigen Spiele-Vorstellungen und Enthüllungen kommen. Am Donnerstag findet das Summer Game Fest statt, bevor Microsoft am Sonntag einen Xbox Showcase veranstaltet.

In der Show von Microsoft soll aussagekräftiges Material gezeigt werden, wie Aaron Greenberg, Xbox VP of Games Marketing, als Reaktion auf die Nachfrage eines Followers bekanntgab. Das heißt, Trailer, die nur aus CG-Material bestehen, müssen nicht befürchtet werden, wobei er sich explizit auf die Games der First-Party-Studios bezog.

„Keines unserer First-Party-Spiele in der Show sind vollständige CG-Trailer“, so Greenberg. „Alles ist entweder In-Game-Footage, In-Engine-Footage oder In-Game-Footage mit einigen Cinematics. Jeder unserer Trailer wird beschriftet sein, so dass es für unsere Fans hoffentlich klar ist.“

Nicht nur Spiele der nächsten 12 Monate

An anderer Stelle sorgte Greenberg für die Bestätigung, dass sich der diesjährige Xbox Games Showcase nicht auf Spiele beschränken wird, die in den kommenden zwölf Monaten erscheinen werden. Das heißt, auch weiterreichende Pläne werden offenbar vorgestellt.

Nachdem sich viele Spieler im vergangenen Jahr über den Mangel an Neuveröffentlichungen der First-Party-Studios beschwerten, scheinen die Redmonder einen umfassenderen Blick auf das werfen zu lassen, was sich innerhalb des Unternehmens für die Xbox in Arbeit befindet.

Der Xbox Games Showcase findet am 11. Juni 2023 statt. Es ist der kommenden Sonntag. Die Übertragung startet basierend auf der mitteleuropäischen Zeit um 19 Uhr. Direkt im Anschluss an die Xbox-Präsentation wird es einen Direct Showcase zu „Starfield“ geben, in dessen Rahmen ausschließlich Bethesdas Exklusivspiel vorgestellt wird. Der Titel ist seit der Übernahme des Publishers nicht mehr für die PS5 geplant.

Auch wenn die E3 in diesem Jahr gänzlich ausfällt, haben die nächsten Tage, Wochen und Monate einiges zu bieten. Am kommenden Montag möchte Ubisoft im Rahmen der Forward-Show die neusten Projekte vorstellen, zu denen kürzlich ein Teaser veröffentlicht wurde, der einen Teil der thematisierten Spiele zeigte.

Bereits am Samstag wird die Future Games Show stattfinden. Ebenfalls sind einige weitere kleinere und mittlere Veranstaltungen wie die PC Games Show geplant, bevor im August die Gamescom 2023 die Pforten öffnet.

