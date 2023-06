Apple Vision Pro: AR-Headset für 3.500 Dollar angekündigt

Nachdem Sony im Februar 2023 das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 auf den Markt brachte und Meta in diesem Jahr das Quest 3 mit AR-Unterstützung folgen lässt, sorgte Apple für die Ankündigung des Vision Pro-Headsets.

Mit der Hardware geht das iPhone- und iPad-Unternehmen einige Schritte weiter als die Konkurrenz. Zum Preis von rund 3.500 Dollar erhalten Käufer ein vollumfängliches AR-Headset, mit dem sich die reale Welt mit virtuellen Inhalten verschmelzen lässt. So kann der Benutzer seine Umgebung vollständig einblenden, wobei die Benutzeroberfläche des Systems und verschiedene Fenster um den Träger herum positioniert werden und scheinbar in der Luft verankert sind.

„Ausgestattet mit visionOS, dem weltweit ersten räumlichen Betriebssystem, ermöglicht Vision Pro den Nutzern die Interaktion mit digitalen Inhalten auf eine Weise, die sich so anfühlt, als wären sie physisch in ihrem Raum präsent“, heißt es dazu.

Für ein immersiveres Erlebnis kann das Headset undurchsichtig geschaltet werden, wobei das Sichtfeld automatisch wieder transparent wird, um dem Benutzer in bestimmten Situationen die reale Welt zu zeigen, beispielsweise dann, wenn sich eine andere Person nähert.

Auch für Videospiele geeignet

Das Headset verfügt über keinen speziellen Controller, wie man ihn beispielsweise von PlayStation VR2 kennt. Apple verwies darauf, dass die Inhalte vorrangig über Handgesten, Eye-Tracking und Sprachsteuerung gesteuert werden.

„Vision Pro schafft eine unendliche Leinwand für Apps, die über die Grenzen eines herkömmlichen Displays hinausgeht und eine vollständig dreidimensionale Benutzeroberfläche bietet, die durch die natürlichsten und intuitivsten Eingaben gesteuert wird – die Augen, Hände und die Stimme des Benutzers“, so das Unternehmen.

Einen Game-Controller unterstützt das AR-Headset Vision Pro aber durchaus. Im Rahmen der Keynote wurde ein Spieler gezeigt, der die Apple Arcade-Version von „NBA 2K23“ auf dem Vision Pro mit einem DualSense PS5-Controller in der Hand spielte. Während der Veranstaltung gab auch Kojima Productions bekannt, die eigenen Spiele auf Apple-Plattformen bringen zu wollen.

Besonders hervorgehoben wurde zudem die Nutzung von 3D-Filmen. Laut Apple handelt es sich beim Headset gar um das beste Gerät für den Genuss solcher Erfahrungen.

Holt euch ein NBA-Spiel auf den Tisch

Der Disney-CEO Bob Iger zeigte während der Ankündigung des Apple Vision Pro einige Inhalte, an denen das Unternehmen für das Headset arbeitet und betonte, dass man den Fans mehr personalisierte Erlebnisse als je zuvor bieten möchte. In einem Video wurde beispielsweise die Nachbildung der Disney World Main Street Electrical Parade auf einer Küchenarbeitsplatte gezeigt. Ebenfalls können NBA-Spiele in 3D auf einem Couchtisch oder dergleichen dargestellt werden.

„Das bahnbrechende Design von Vision Pro besteht aus einem ultrahochauflösenden Display-System mit 23 Millionen Pixeln auf zwei Displays und einem speziellen Apple-Prozessor in einem einzigartigen Dual-Chip-Design, das sicherstellt, dass sich jedes Erlebnis so anfühlt, als würde es in Echtzeit vor den Augen des Nutzers stattfinden“, so Apple zur Technik.

Bemerkenswert ist ebenfalls, dass der Akku nicht direkt am Headset befestigt ist, sondern als separate Komponente über ein Kabel mit dem Vision Pro verbunden wird, was dem Tragekomfort zugute kommen dürfte.

Das AR-Headset soll Anfang des kommenden Jahres in den USA eingeführt werden. Weitere Länder werden in den Monaten danach beliefert.

