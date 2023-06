PlayStation Store: Die beliebtesten Mai-Spiele – Star Wars behauptet Platz 1

Sony Interactive Entertainment veröffentlichte heute die monatlichen Store-Charts. Erfahrt jetzt, welche Spiele im vergangenen Monat am gefragtesten waren.

Die aktualisierten Listen von Sony verraten euch, welche Spiele im Mai auf den verschiedenen PlayStation-Systemen besonders beliebt waren. Dazu zählen die PS5, PS4, PS VR und PS VR2. Separat aufgelistet wurden noch die Free-2-Play-Spiele.

Auf der PS5 schaffte es „Star Wars Jedi: Survivor“, den ersten Platz zu verteidigen. Die PS4-Liste führt wiederum „Hogwarts Legacy“ an, das seit dem fünften Mai auch für die Old-Gen-Konsolen verfügbar ist. Sowohl in den USA und Kanada als auch in Europa führen diese beiden Titel.

Bei den beiden VR-Brillen befindet sich „Beat Saber“ ganz oben, was in den letzten Monaten meistens der Fall war. Zuletzt haben wir die kostenlos spielbaren Titel, welche mit „Trackmania“ einen neuen Spitzenreiter gefunden haben. Allerdings nur in Europa, während auf nordamerikanischem Boden weiterhin „Fortnite“ die Eins besetzt.

Wir beziehen uns nachfolgend nur auf die europäischen Charts. Interessiert ihr euch für die Platzierungen in den USA/Kanada, findet ihr diese auf dem PlayStation Blog.

PS5-Spiele

Star Wars Jedi: Survivor Grand Theft Auto V FIFA 23 Dead Island 2 Need For Speed Unbound NBA 2K23 Hogwarts Legacy Far Cry 6 Assassin’s Creed Valhalla Resident Evil 3 Football Manager 2023 Call of Duty: Modern Warfare II Space Engineers Mortal Kombat 11 Alan Wake Remastered AFL 23 Among Us The Witcher III: Wild Hunt Diablo II: Resurrected Resident Evil Village

PS4-Spiele

Hogwarts Legacy FIFA 23 Minecraft Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 EA Sports UFC 4 Dead Island: Definitive Edition NBA 2K23 Star Wars Battlefront II Gang Beasts Assassin’s Creed Origins A Way Out The Last of Us Remastered Tom Clancy’s The Division 2 Monopoly Plus The Forest The Crew 2 Outlast Crash Team Racing Nitro-Fueled Gran Turismo Sport

PS VR2-Spiele

Beat Saber Red Matter 2 Walkabout Mini Golf Pavlov Kayak VR: Mirage Job Simulator Creed: Rise to Glory – Championship Edition Pistol Whip The Dark Pictures: Switchback Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Free-2-Play-Spiele

Trackmania Fortnite Call of Duty: Warzone 2.0 Fall Guys Rocket League eFootball 2023 Apex Legends Die Sims 4 Overwatch 2 Genshin Impact

