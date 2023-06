PS Plus Essential Juni 2023: Neuzugänge für PS4 und PS5 zum Download bereit

PS Plus Essential für Juni 2023 ist da. Einmal mehr können drei Neuzugänge ohne Zusatzkosten in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt und uneingeschränkt gespielt werden.

Sony hat die PS Plus Essential-Spiele für Juni 2023 freigeschaltet, nachdem diese in der vergangenen Woche offiziell angekündigt wurden. Somit können PS4- und PS5-Spieler mit einer entsprechenden Mitgliedschaft damit beginnen, die Neuzugänge in die persönliche Bibliothek zu packen.

Auch im Juni 2023 sind wieder drei Spiele dabei, die auf der PS4 und PS5 in Angriff genommen werden können. Während „NBA 2K23“ aufgrund der zusätzlichen Monetisierung auch in der „Gratis-Version“ auf Kritik stößt, scheint „Jurassic World Evolution 2“ das Interesse vieler Spieler zu wecken. Trotz des überschaubaren Metascores könnte sich ebenfalls ein Blick auf „Trek to Yomi“ lohnen, das als 2D-Alternative zu „Ghost of Tsushima“ gehandelt wurde.

PS Plus Essential im Juni 2023

NBA 2K23 – PS4, PS5

Veröffentlichung im September 2022

Metascore: 78

User-Score: 4.5

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Jurassic World Evolution 2 – PS4, PS5

Veröffentlichung im November 2021

Metascore: 78

User-Score: 7.0

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Trek to Yomi – PS4, PS5

Veröffentlichung im Mai 2022

Metascore: 69

User-Score: 6.8

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sobald die Neuzugänge in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, können sie dauerhaft gespielt werden, solange die PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

PS Plus mit 25 Prozent Rabatt

PlayStation-Spieler, die noch keine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus besitzen oder ihr Abonnement verlängern möchten, können dank der Days of Play besonders günstig zuschlagen.

So wurden die Mitgliedschaften bei Sonys Abo-Dienst um 25 Prozent gesenkt. Die nachfolgenden Preise gelten allerdings nur bis zum 12. Juni 2023.

PS Plus mit 25 Prozent Rabatt bei Amazon*:

Die Days of Play 2023 haben noch mehr zu bieten. Eine Übersicht über die Deals findet ihr in dieser Meldung.

PS Plus Extra und Premium

Nachdem die Neuzugänge für PS Plus Essential freigeschaltet wurden, bleibt abzuwarten, was Sony für die Stufen Extra und Premium geplant hat. Die Ankündigung erfolgt am kommenden Mittwoch gegen 17:30 Uhr, bevor es am 20. Juni 2023 zur Freischaltung der Spiele für die höherpreisigen Stufen kommt.

Gleichzeitig müssen einige Bestandteile der Bibliotheken weichen. So trifft es am 20. Juni 2023 Games wie „Descenders“ und „Red Faction“. Die vollständige Übersicht über die Weggänge ist hier verlinkt.

Das könnt euch ebenfalls zu PlayStation Plus interessieren:

Im Laufe des Tages kam es bereits zu einer anderen Ankündigung in Bezug auf PlayStation Plus. So ist ab sofort die Trial zu einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres verfügbar. 45 Minuten lang können sich Interessenten mit „Hogwarts Legacy“ beschäftigen, sofern sie PS Plus Premium abonniert haben.

