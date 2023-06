RoboCop Rogue City: Preview-Video liefert Gameplay und frische Details

Mit „RoboCop: Rogue City“ kündigten der Publisher Nacon und die „Terminator: Resistance“-Macher von Teyon im Sommer 2021 einen Shooter auf Basis der ikonischen Marke an.

Wie im März bekannt gegeben wurde, entschloss sich Nacon dazu, den Entwicklern von Teyon etwas mehr Entwicklungszeit einzuräumen und den Release von „RoboCop: Rogue City“ auf den September dieses Jahres zu verschieben.

Zum Start in die neue Woche stellten die US-Kollegen von GameSpot ein Hands-on-Preview zum Shooter bereit, das es auf eine Laufzeit von mehr als sechs Minuten bringt und uns einen ausführlichen Blick auf „RoboCop: Rogue City“ ermöglicht.

Zu sehen sind nicht nur brandneue Spielszenen und Eindrücke aus der Spielwelt. Auch auf das grundlegende Gameplay und dessen Features wird näher eingegangen.

Die Rückkehr nach Old Detroit

Wenig überraschend übernehmt ihr in „RoboCop: Rogue City“ die Kontrolle über den legendären Filmcharakter, der teils Mensch, teils Maschine ist und in den Achtziger Jahren erstmals für Furore sorgte. Im neuesten Werk aus dem Hause Teyon führt unser Weg auf die von zahlreichen Verbrechen erschütterten Straßen von Old Detroit, auf denen wir in der Rolle von RoboCop für Recht und Ordnung sorgen.

Ausgestattet mit der Auto-9, fabrikmäßig hergestellter Stärke, jahrelanger Erfahrung im Polizeidienst und vielseitigen Gadgets, soll den Spielerinnen und Spielern in „RoboCop: Rogue City“ die Möglichkeit geboten werden, die vor ihnen liegenden Missionen und Aufgaben auf ihre ganz eigene Art und Weise abzuschließen.

Genau wie es bereits bei „Terminator: Resistance“ der Fall war, geht es den Entwicklern von Teyon laut eigenen Angaben auch bei „RoboCop: Rogue City“ darum, die Filmvorlage entsprechend zu respektieren und deren Atmosphäre einzufangen.

„RoboCop: Rogue City“ erscheint im September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Eine Umsetzung für Nintendos Switch befindet sich ebenfalls in Entwicklung und wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

