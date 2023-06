Summer Game Fest: Events, Termine und Uhrzeiten in der Übersicht

Das Summer Games Fest steht unmittelbar bevor. Es setzt sich aus einer Reihe von Streams zusammen, die von verschiedenen Veranstaltern und Publishern bis in die kommende Woche hinein ausgestrahlt werden. Wir haben eine Übersicht.

In dieser Woche startet das Summer Game Fest mit einer Reihe von Streams, in denen bereits angekündigte Spiele präsentiert und weitere Games erstmals enthüllt werden.

Spieler, die alle Events verfolgen möchten, haben einen ziemlich gefüllten Terminplan. Schon am morgigen Mittwochabend erfolgt ein Stream zu „Monster Hunter Rise: Sunbreak“. Gleiches gilt für den Guerrilla Collective Showcase.

Die eigentliche Eröffnung des Summer Game Fest erfolgt am Donnerstag mit einem Opening-Stream. Rund zwei Stunden lang möchte der Showmaster Geoff Keighley zusammen mit allerlei Gästen mehrere Spiele vorstellen. Gleichzeitig ist mit der einen oder anderen Überraschung zu rechnen.

Es folgen Veranstaltungen wie die Future Games Show, bevor am Sonntag Microsoft mit einem eigenen Event und der Präsentation von Bethesdas Xbox-Exklusivspiel „Starfield“ an der Reihe ist. In der kommenden Woche folgen die Shows von Ubisoft und Capcom.

Die Termine des Summer Game Fest

Mittwoch, 7. Juni 2023:

16:00 Uhr – Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event

18:00 Uhr – Guerrilla Collective Showcase

Donnerstag, 8. Juni 2023:

21:00 Uhr – Summer Game Fest Opening

23:00 Uhr – Days of the Devs

Freitag, 9. Juni 2023:

00:00 Uhr – Devolver Direct Showcase

17:00 Uhr – Access-Ability Summer Showcase

21:00 Uhr – Tribeca Games Showcase

Samstag, 10. Juni 2023:

17:00 Uhr – Future of Play Direct

18:00 Uhr – Wholesome Direct

19:00 Uhr – Future Games Show

21:00 Uhr – OTK Games Expo 2023

Sonntag, 11. Juni 2023:

19:00 Uhr – Xbox Games Showcase

20:30 Uhr – Starfield Direct

22:00 Uhr – PC Gaming Show

Events in der kommenden Woche:

12. Juni – 0:00 Uhr – Final Fantasy XVI Pre-Launch Celebration

12. Juni – 19:00 Uhr – Ubisoft Forward

13. Juni – 00.00 Uhr – Capcom Showcase

13. Juni – 19:00 Uhr – Xbox Games Showcase Extended Version

16. Juni – 05:00 Uhr – Ryu Ga Gotoku Showcase

Direkt nach dem Summer Game Fest sollte ursprünglichen Plänen zufolge die E3 2023 stattfinden, die allerdings vor einigen Monaten abgesagt wurde. Geoff Keighley wehrte sich kürzlich gegen den Vorwurf, dass das von ihm initiierte Summer Game Fest das Todesurteil für die amerikanische Messe war oder zumindest einen Beitrag dazu leistete. Laut der Einschätzung des Moderators habe sich die E3 ganz alleine getötet.

Das könnte euch ebenfalls zum Summer Game Fest interessieren:

Nach dem Summer Game Fest ist längst nicht Schluss: Im August folgt die in Köln stattfindende Gamescom 2023, die in diesem Jahr wieder vollumfänglich vor Ort stattfinden kann und reichlich Besucher einlädt. Die Tickets, bei denen es erneut zu einer Preissteigerung kam, sind im Vorverkauf erhältlich.

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren