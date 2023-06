Landwirtschafts-Simulator 22: Kompetitive Multiplayer-Modi eingeführt – Trailer

Wem die normale Spielerfahrung des Landwirtschafts-Simulators 22 zu gemütlich ist, kann jetzt auf zwei kompetitive Modi zugreifen. Hier treten ambitionierte Hobby-Landwirte gegeneinander an. Ladet euch dafür das neueste Update herunter.

Arena und Ballenstapeln

Der erste Modus nennt sich „Arena“, in dem sich auch eSportler miteinander messen. Es gibt hier zwei Teams mit jeweils drei Spielern, die so viele Punkte wie möglich sammeln müssen. Erntet Weizen, presst Ballen und liefert diese zügig in die Scheune ein. In Modus Nummer zwei, der „Ballenstapeln“ heißt, müssen die Spieler wiederum Heuballen schnellstmöglich aufeinander stapeln.

Auf dem PC waren die beiden Spielmodi schon verfügbar. Nun sind sie sowohl auf dem Computer als auch auf den Konsolen im Hauptmenü sichtbar.

Zudem hat Giants Software den Fuhrpark erweitert. Die Händler bieten nun den Mähdrescher New Holland CR 10.90 sowie zwei passende Schneidwerke an. Ihre Bezeichnungen lauten Schneidwerke Varifeed 41FT und 3162 Superflex Draper 45FT.

Fehlerbehebungen und sonstige Anpassungen sind ebenfalls Bestandteil des Updates. Zum Beispiel könnt ihr fortan Missionsballen in Ballenlager einlagern oder die Objektspeicherkapazität im Shop sehen. Weil sich an den Shadern etwas ändert, können nach dem ersten Start nach der Installation Ruckler vorkommen. Macht euch deshalb also keine Sorgen.

Hier der Trailer zu den beiden Multiplayer-Modi:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Related Posts

Der „Landwirtschafts-Simulator 22“ kostet im PlayStation Store 39,99 Euro. Wer die Platinum-Erweiterung dazuhaben möchte, zahlt zehn Euro mehr. Noch deutlich teurer ist das Year 1 Bundle, das für 84,99 Euro angeboten wird.

Weitere Meldungen zu Landwirtschafts-Simulator 22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren