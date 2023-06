PS4 & PS5: Doppelte Rabatte für PS Plus-User im PS Store

Neben dem großen Days of Play-Sale im PlayStation Store ging heute die nächste Aktion an den Start. Bei den Double Discounts profitieren PlayStation Plus-User einmal mehr doppelt – zumindest in vielen Fällen theoretisch.

Günstiger verkauft wird beispielsweise die Special Edition von „The Crew 2“. Während der Standardpreis von 59,99 auf 32,99 Euro fiel, zahlen PS Plus-User im Zuge der Aktion nur 5,99 Euro. Dabei scheint es sich um den bisher besten Preis im PlayStation Store zu handeln, während der Preis in vorherigen Sales auch ohne PS Plus-Mitgliedschaft bereits auf 11,99 Euro fiel. Der Season Pass von „The Crew 2“ ist für 23,99 bzw. 7,99 statt 39,99 Euro zu haben.

„Dead By Daylight“ wiederum zeigt, dass der PS Plus-Preis auch eine Mogelpackung sein kann. Während der Standardpreis des Titels bei 29,99 Euro liegt, zahlen Spieler ohne PS Plus im Aktionszeitraum 22,49 Euro und Mitglieder 14,99 Euro. Der zuletzt genannte Preis wurde in vergangenen Sales auch ohne PS Plus erreicht. Ende 2022 waren es sogar 11,99 Euro.

Ebenfalls sind mehrere „Resident Evil“-Spiele im Angebot. Doch auch bei „Resident Evil Village“ wird mit PS Plus am Ende derselbe Preis fällig, der in vorherigen Sales ohne Mitgliedschaft gewährt wurde. So fiel der zu zahlende Betrag von 39,99 auf 29,99 bzw. im Fall von PS Plus 19,99 Euro. Die Inhalte des Boni-Shops sind erstmals ab 1,99 Euro im Angebot.

Resident Evil, Demon’s Souls und mehr

Die Gold Edition von „Resident Evil 7“ bekommt ihr ab 12,79 statt 39,99 Euro. Schon Ende 2022 wurde dieser Rabatt ohne PS Plus gewährt. Auch der PS Plus-Preis von 9,59 Euro für „Resident Evil 2“ entspricht dem Betrag, der in vorherigen Sales von Spielern ohne Mitgliedschaft zu zahlen war.

Der PS Plus-Preis von „Assassin’s Creed Valhalla“ liegt bei 18,99 statt 69,99 Euro und damit sogar etwas höher als beim vorangegangenen Sale ohne Double Discounts. Gleiches gilt für „Battlefield 5“, das aktuell ab 10,39 Euro zu haben ist. Spieler ohne PS Plus zahlen 25,19 Euro.

Das gleiche Spiel widerholt sich mit „Titanfall 2“: PS Plus-User zahlen während des neusten PSN-Sales 4,39 statt 19,99 Euro, während der Standardrabattpreis bei 12,19 Euro liegt. Ohne PS Plus wurden Ende 2022 sogar nur 3,99 Euro fällig.

„Demon’s Souls“ kann aktuell für 39,99 bzw. 59,99 statt 79,99 Euro gekauft werden. Günstiger als in den vorherigen Sales bekommen PS Plus-User das Rollenspiel damit nicht. Die Deluxe Edition von „Wolfenstein II: The New Colossus“ ist ab 8,39 Euro zu haben. Den „Death Stranding Director’s Cut“ gibt es ab 19,99 statt 49,99 Euro – allerdings nicht zum ersten Mal.

Einen wirklichen Mehrwert bietet der neuste Sale im PlayStation Store für PS Plus-User am Ende offenbar nicht. Bei den mehr als 1.000 Angeboten könnte aber durchaus noch der eine oder andere Bestpreis enthalten sein. Während die Übersicht im PlayStation Store (Webversion) noch nicht freigeschaltet wurde, liefert psprices.com eine erste Zusammenfassung.

Falls diesmal kein Schnäppchen für euch dabei ist: Auch die Neuzugänge für PS Plus Essential stehen seit gestern zum Download bereit. Unsere Meldung dazu liefert weitere Details.

