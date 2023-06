The Day Before: Reichlich Gameplay-Details und kurzer Trailer zum Survival-MMO

The Day Before:

Mit WellPlayed sprachen die Gründer des Entwicklerstudios Fntastic über „The Day Before“. Zu den Themen gehörten unter anderem das Gameplay und der einzigartige Ansatz beim Game Design.

Das Leben selbst als Inspiration

Der Interviewer erwähnt die offensichtliche Inspiration von „The Last of Us“ und „The Division“. Fntastic hat für diese beiden Marken lobende Worte übrig, bezeichnet aber „das Leben selbst“ als größte Inspirationsquelle. Hochwertige Spiele helfen aber ebenfalls dabei, den kreativen Prozess zu gestalten.

Weil „The Day Before“ das bisher größte Projekt des Studios ist, war eine der Fragen die angestrebte Vision. Die Antwort darauf: „Grenzen durchbrechen und Herausforderungen überwinden.“ Das Team blickt weit voraus, klingt optimistisch und möchte die Spieleindustrie verändern.

Anschließend ging es um das Gameplay. Die Entwickler bezeichnen ihr Projekt als „post-apokalyptisches Open-World-Sandbox-Spiel.“ Ihr dürft eine Stadt namens New Fortune City erkunden, die aus vielen Wolkenkratzern besteht. Häuser und Fahrzeuge lassen sich kaufen sowie persönliche Geschichten erleben. Zwar sei das Spielprinzip auf PvP-Gefechte ausgerichtet, doch es sind auch Quests enthalten, die den Aufbau der Gesellschaft behandeln.

In den apokalyptischen Umgebungen trefft ihr auf verschiedene Arten von Infizierten. Allerdings liege der Fokus nicht auf Zombies. Wichtiger seien die Interaktionen und die Erfahrungen der Spieler.

Eine sichere Zone ist Woodberry. Hier treffen Spieler aufeinander, können handeln, Allianzen gründen und mehr. Ein hier verfügbares Feature war bisher noch nicht bekannt: Arbeit suchen. Mehrere Berufe wie Fahrer oder Musiker könnt ihr ergreifen, was das Game noch realistischer gestaltet.

Gameplay-Elemente zur Entspannung

Des Weiteren hat das Entwicklerteam entspannende Gameplay-Elemente eingeführt. Beispielsweise könnt ihr in die Sauna gehen, in Bars Gespräche führen oder eure Fitness verbessern. Dadurch soll „das Gefühl einer lebendigen, pulsierenden Gemeinschaft“ entstehen.

Den Basenbau hat Wellplayed nicht vergessen. Die Frage war, ob der Spieler hier geschützt ist. Erst einmal wies Fntastic auf die Möglichkeit hin, Häuser zu kaufen. Sie dienen als „sichere Zufluchtsorte“, wodurch ihr gegen Angriffe immun seid. Zudem könnt ihr in eurem Haus Freunde treffen.

Das Studio kündigte im April einen Betatest an. Zur Spieler-Anzahl pro Server möchten die Gründer aktuell noch keine Angaben machen. Angestrebt wird jedenfalls die „perfekte Balance“ zwischen einer belebten Spielwelt und guter Performance.

Das Projekt machte in den letzten Monaten hauptsächlich in negativer Hinsicht auf sich aufmerksam. So führte ein Rechtsstreit zu einer deutlichen Verschiebung nach hinten. Daher soll der Release erst am 10. November dieses Jahres stattfinden. Außerdem sollen die Macher bei „Call of Duty“ geklaut haben.

