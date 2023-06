WD_BLACK SN850P NVMe: Schnelle SSD für PS5-Konsolen vorgestellt

WD Black hat die SN850P NVMe als neue SSD für PS5-Konsolen angekündigt und in ersten Regionen veröffentlicht. Um bis zu 4TB können Spieler den Speicher ihrer PlayStation 5 erweitern, bezahlen dafür aber bis zu 549,99 Dollar.

WD Black gehört zu den Anbietern von Solid-State-Disks, die explizit mit der PlayStation 5 kompatibel sind. In dieser Woche sorgte der Hersteller für die Ankündigung eines weiteren PS5-SSD-Modells, das auf eine etwas höhere Geschwindigkeit kommt und für zahlungskräftige Spieler eine Option bereithält, die mit 4TB reichlich Platz für Videospiele und dergleichen bietet.

Die „WD_BLACK SN850P NVMe SSD für PS5“ ist in drei Größen erhältlich. Neben der 4TB-Variante sind Modelle mit 1TB und 2TB im Angebot. Verkauft wird das PlayStation-Modell mit einem exklusives Kühlkörperdesign, auf dem das Logo von Sonys Spielesparte zu sehen ist.

Schneller als die SN850

WD Black gibt an, dass die SN850P schneller als die SN850 ist. So kommt das überarbeitete Modell in den 2/4TB-Versionen auf eine Lesegeschwindigkeit von 7.300 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 6.300 MB/s, während die SN850 mit 7.000 MB/s schreibt und mit 5.300 MB/s liest.

„Die offiziell für die PlayStation 5-Konsole lizenzierte WD_BLACK SN850P NVM SSD für PS5-Konsolen ermöglicht euch die Speicherung von mehr Titeln bei sorgenfreier Installation“, so der Hardware-Hersteller. Mit einem optimierten Kühlkörper, der speziell für den PS5 M.2-Steckplatz entwickelt wurde, müsst ihr euch laut WD Black keine Gedanken mehr über die Kompatibilität machen

Die Preise der neuen Modelle hängen maßgeblich von der Speicherkapazität ab und reichen von 149,99 Dollar bis hin zu 549,99 Dollar, die dem Preis der PS5-Konsole entsprechen.

Modelle der WD_BLACK SN850P NVMe:

1TB-Modell (WDBBYV0010BNC-WRSN) für 149,99 Dollar

2TB-Modell (WDBBYV0020BNC-WRSN) für 229,99 Dollar

4TB-Modell (WDBBYV0040BNC-WRSN) für 549,99 Dollar

Spieler, die sich mit der bisherigen SN850 zufriedenstellen können, profitieren momentan von einem Rabattpreis. So gibt es die 1TB-Version schon für 104,99 Euro. 2TB kosten 179,99 Euro.

Passend zur Ankündigung der neuen Modelle präsentiert WD Black einen offiziellen Trailer sowie ein Tutorial, das den Spielern zeigt, wie man die SSDs in die Konsole einbaut. Die Laufwerke sind vorerst nur auf der Website von WD Black erhältlich.

