Assassin’s Creed Mirage: Dreiteilige Videoreihe angekündigt – Der Termin zur ersten Episode

Mit „Assassin’s Creed: Mirage“ erscheint im Herbst dieses Jahres ein Spin-off zur erfolgreichen Serie, mit dem die Entwickler von Ubisoft wieder zu den Wurzeln der Franchise zurückkehren möchten.

Statt gigantische offene Rollenspiel-Welten zu bieten, liegt der Fokus dieses Mal auf einer linearen Story-Erfahrung und den Stealth-Action-Elementen, die die „Assassin’s Creed“-Reihe in ihren Anfängen auszeichneten.

Wie Ubisoft bekannt gab, möchten uns die Entwickler die Wartezeit bis zum Release mit einer dreiteiligen Videoreihe versüßen, in der uns ein ausführlicher Blick hinter die Kulissen von „Assassin’s Creed: Mirage“ ermöglicht wird.

Wie Ubisoft in der Ankündigung der Videoserie bekannt gab, wird die erste Episode bereits am morgigen Freitag, den 9. Juni 2023 veröffentlicht. Versprochen werden unter anderem Einblicke in die Entwicklung und den Entstehungsprozess des Spin-offs.

Zudem werden die Entwickler in der ersten Episode der Videoreihe über die Art und Weise sprechen, wie zu den spielerischen Wurzeln von „Assassin’s Creed“ zurückgekehrt wird. Auch das Parkour-System, das Setting sowie die neuen Stealth-Elemente sind Aspekte von „Mirage“, über die in dem Entwicklervideo gesprochen wird.

In „Assassin’s Creed: Mirage“ übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten Basim Ibn Ishaq, der Fans der Reihe durch seinen Auftritt in „Assassin’s Creed: Valhalla“ ein Begriff sein dürfte. In „Mirage“ erlebt ihr Basims Entwicklung von einem simplen Straßendieb hin zu einem vollwertigen Mitglied der Assassinen und nehmt in der Rolle des unfreiwilligen Helden den Kampf gegen eine düstere Verschwörung auf.

Als Schauplatz des Spin-offs fungiert dabei die bekannte Metropole Bagdad, die in „Mirage“ in vier unterschiedliche Abschnitte unterteilt wurde und auf diesem Wege für ausreichend Abwechslung sorgen soll.

„Assassin’s Creed: Mirage“ wird ab dem 12. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

