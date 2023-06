Blasphemous 2: Termin des Metroidvanias steht fest – Neuer Trailer

Der Publisher Team17 und das Entwicklerstudio The Game Kitchen haben einen offiziellen Erscheinungstermin für das Metroidvania „Blasphemous 2“ bekanntgegeben. Demnach wird das Abenteuer am 24. August 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, die Nintendo Switch und den PC erscheinen.

Der Büßer räumt erneut auf

Der Büßer kehrt zurück und die Geschichte schließt an den kostenlosen DLC „Wounds of Eventide“ an. Damals hatte das Herz am Himmel die Rückkehr des Mirakels angekündigt. Zudem wurde prophezeit, dass ein neues Kind des Mirakels geboren werden wird. Und der Büßer erwacht in einem fremden Land, in einem endlosen Kreislauf von Leben, Tod und Wiederauferstehung.

Daraufhin wird er die neue Welt erkunden und längst vergessene Geheimnisse lüften, wobei sich ihm ein weiteres Mal groteske Gegner in den Weg stellen. In der Dunkelheit warten Bossgegner, die den Büßer zurück ins Grab schicken möchten.

In „Blasphemous 2“ bekommt man neue Möglichkeiten, um die eigenen Skills anzupassen sowie das Waffenarsenal zu erweitern. Im Weiteren heißt es von offizieller Seite:

„Eine gänzlich neue Welt erwartet dich, sie wimmelt von mysteriösen neuen NSCs, mit denen man interagieren kann. Einige bieten Hilfe an, andere bitten um welche, wiederum andere schicken dich auf todesverachtende Missionen, um längst vergessene Objekte zu erlangen. Es gibt so viel zu sehen und tun, und vieles davon wird dir beim Entschlüsseln der Geschichten und Mythen, auf die du stößt, hilfreich sein und dir diese merkwürdig fremde Welt näherbringen.“

Mehr zum Thema: Blasphemous 2 – Nachfolger zum Metroidvania-Hit mit einem ersten Trailer angekündigt

Passend zur Ankündigung ist auch ein neuer Trailer veröffentlicht worden, der einen weiteren Eindruck auf „Blasphemous 2“ gewährt:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Blasphemous 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren