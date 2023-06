Days of Play gestartet: PS Plus Essential/Extra/Premium, Spiele und mehr – Nur noch 4 Tage

Die Days of Play lassen PlayStation-Spieler beim Kauf zahlreicher Produkte reichlich Geld sparen. PlayStation Plus ist im Angebot, aber auch viele Spiele sowie Zubehör sind günstiger zu haben.

Sony hat die Days of Play gestartet, in deren Rahmen zahlreiche PlayStation-Produkte preisreduziert verkauft werden, darunter Videospiele und PlayStation Plus-Mitgliedschaften.

Bei den Mitgliedschaften von PlayStation Plus gibt es einen Rabatt von 25 Prozent, der die zu zahlenden Beträge deutlich schrumpfen lässt. So kostet ein Jahr PS Plus Essential nur noch 44,99 Euro, während Extra mit 74,99 Euro und Premium mit 89,99 Euro zu Buche schlagen. Die Rabatte gelten für Neukunden als auch für bestehende Mitglieder von PlayStation Plus.

Die Rabatte für PlayStation Plus können direkt im PlayStation Store in Anspruch genommen werden sowie bei Händlern wie Amazon, wo angepasste Guthabenkarten angeboten werden.

PS Plus mit 25 Prozent Rabatt bei Amazon*:

Videospiele und weitere Angebote

Rabatte für Videospiele werden sowohl im PlayStation Store als auch bei teilnehmenden Händlern vergeben. Darunter befinden sich unter anderem PS5-Spiele der First-Party-Studios von Sony. Nachfolgend haben wir ein paar Beispiele basierend auf dem Amazon-Angebot zusammengefasst:

Die Übersichten des Days of Play Gaming-Sales bei Amazon, Media Markt und im PlayStation Store haben wir nachfolgend verlinkt:

Auch Hardware-Produkte wurden im Preis gesenkt. So können PlayStation-Spieler im Rahmen der Days of Play das Pulse 3D-Headset für die PS5 zum Preis von 74,99 statt 99,99 Euro erwerben. Dieses Angebot ist bei mehreren Händlern verfügbar, darunter bei Media Markt und Amazon.

Pulse 3D-Headset im Angebot*:

Ebenso kann sich ein Besuch bei PlayStation Direct und im Gear Store lohnen. Unter anderem werden die PS5-Cover günstiger verkauft.

Weitere Einzelheiten zur diesjährigen Days of Play-Aktion haben wir in einem vorherigen Beitrag zusammengefasst.

