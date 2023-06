Dead by Daylight: Nicolas Cage zeigt sich im Gameplay-Trailer

Dieses Mal bekommt "Dead by Daylight" einen ganz speziellen Gastcharakter: den Hollywood-Star Nicolas Cage. Ein Trailer zeigt ihn in Aktion.

Auf dem gerade stattfindenden Summer Game Fest sehen wir den ein oder anderen Gastauftritt. Zuerst war der „Mortal Kombat“-Schöpfer Ed Boon bei Geoff Keighley auf der Bühne, danach tauchte überraschenderweise Nicolas Cage auf. Wie angekündigt wird der weltbekannte Schauspieler nämlich Bestandteil des asymmetrischen Multiplayer-Horrors „Dead by Daylight“. Hier schließt er sich dem Team der Überlebenden an.

PC-Spieler sind früher dran

Ab dem 25. Juli ist Nicolas Cage verfügbar. Was die Entwickler dafür verlangen, ist noch unbekannt. PC-Spieler können schon ab dem 5. Juli einen Blick auf den prominenten Charakter werfen. Dafür müssen sie die öffentliche Testversion herunterladen.

Wie der Hollywood-Star im Spiel aussieht, zeigt euch der präsentierte Gameplay-Trailer. Zudem haben wir das Interview vom Event eingebunden, in dem Cage ein wenig mit Keighley plaudert.

Er teilte dabei unter anderem mit, dass er ein Fan von Horrorfilmen ist. Im Übrigen ist er zum ersten Mal überhaupt in einem Videospiel vertreten.

In „Dead by Daylight“ jagt ein Killer vier Überlebende, die so lange wie möglich versuchen, am Leben zu bleiben. Wer an dieser Art von Spielen Interesse hat, kann sich das Game gerade mit 25 Prozent Rabatt im PlayStation Store sichern. Somit zahlt ihr nur 22,49 Euro. Wer PS Plus Extra abonniert hat, kann sich das Game wiederum ohne Zusatzkosten herunterladne.

