Marvel’s Spider-Man 2: Termin, Vorbesteller-Boni und Editions enthüllt

Nachdem "Marvel's Spider-Man 2" auf dem PlayStation Showcase noch ohne Termin auskommen musste, wurde dieser auf dem Summer Game Fest enthüllt. Auch steht fest, in welchen Editions der Titel verkauft wird.

Insomniac Games hat während der Eröffnung des Summer Game Fests den Release-Termin von „Marvel’s Spider-Man 2“ enthüllt. Demnach wird der Titel am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5 auf den Markt gebracht.

Vorbestellungen sind ab dem 16. Juni 2023 möglich und Insomniac Games nutzte die Gelegenheit, die verschiedenen Editionen und Vorbestellboni des Spiels vorzustellen.

Spieler, die „Marvel’s Spider-Man 2“ vorbestellen, erhalten einen früh freigeschalteten Arachknight-Anzug für Peter mit drei zusätzlichen Farbvarianten, einen früh freigeschalteten Shadow Spider-Anzug für Miles mit drei zusätzlichen Farbvarianten, ein früh freigeschaltetes Web Grabber-Gadget sowie drei Skill-Punkte.

Die Editions von Marvel’s Spider-Man 2 in der Übersicht

Die Editions von „Marvel’s Spider-Man 2“ sind bis zu 249,99 Euro teuer. Für diesen Betrag bekommen Käufer die reichlich bestückte Collector’s Edition. Der Einstieg gelingt aber auch mit deutlich weniger Geld.

Die Standard Edition kostet 79,99 Euro und umfasst lediglich das Spiel.

kostet 79,99 Euro und umfasst lediglich das Spiel. Die Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro enthält das Basisspiel, alle Vorbesteller-Boni sowie 10 einzigartige Anzüge (fünf für jeden Helden), zusätzliche Rahmen und Sticker für den Fotomodus und zwei zusätzliche Fertigkeitspunkte.

für 89,99 Euro enthält das Basisspiel, alle Vorbesteller-Boni sowie 10 einzigartige Anzüge (fünf für jeden Helden), zusätzliche Rahmen und Sticker für den Fotomodus und zwei zusätzliche Fertigkeitspunkte. Die Collector’s Edition für 249,99 Euro enthält einen Gutschein für die Digital Deluxe Edition, eine Steelbook-Hülle und eine 19-Zoll-Statue, die Peter Parker und Miles Morales im Kampf gegen Venom zeigt. Sie wird anscheinend exklusiv über Sonys Online-Store PlayStation Direct erhältlich sein.

Weitere Details zu den Editions sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

„Marvel’s Spider-Man 2“ spielt nach den Ereignissen von „Spider-Man“ und „Spider-Man: Miles Morales“ und lässt Peter Parker und Miles Morales gegen eine Reihe neuer Bösewichte antreten, darunter Kraven the Hunter und Venom. Dabei wird Peter in der Lage sein, die Kräfte der Symbionten-Suite zu übernehmen, was ihn aggressiver und mächtiger macht und eine neue Seite des Superhelden zeigt.

In „Marvel’s Spider-Man 2“ können Spieler zwischen Parker und Morales hin- und herwechseln. Allerdings wird es bestimmte Szenen geben, die nur auf einen der Charaktere zugeschnitten wurden. Insomniac Games stellte zudem klar, dass der Titel ein Einzelspielerspiel ist und immer als solches geplant war, während ebenfalls enthüllt wurde, dass New York City stark erweitert wurde und etwa doppelt so groß wie im ursprünglichen „Marvel’s Spider-Man“ ist.

