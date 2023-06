Prince of Persia The Lost Crown: Neuer Action-Adventure-Plattformer zur Kultreihe mit Trailer angekündigt

Prince of Persia The Lost Crown:

Der persische Prinz kehrt zurück! Mit "Prince of Persia: The Lost Crown" kündigt Ubisoft einen neuen Action-Adventure-Plattformer an. Wir fassen nachfolgend für euch die ersten Details zusammen.

"Prince of Persia: The Lost Crown" erscheint unter anderem für PS4 & PS5.

Während wir auf das kommende „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remake wohl noch etwas länger warten müssen, dürfen wir dennoch bald wieder in die virtuelle Haut des blaublütigen Helden schlüpfen. Mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ kündigte Ubisoft im Rahmen des Summer Game Fest einen neuen Ableger der gefeierter Franchise an, der sich an den klassischen 2D-Plattformern aus den Anfangstagen der Reihe orientiert.

Beeinflusst die Grenzen von Raum und Zeit!

Im kommenden Action-Adventure-Plattformer stürzen wir uns in der Rolle des Prinzen einmal mehr in ein aufregendes Abenteuer. Die Spielwelt soll dabei einem mythologischen Persien entsprechen, in dem der Hauptcharakter die Grenzen von Raum und Zeit beeinflussen kann, wie Ubisoft auf seiner hauseigenen Website verriet.

Wie sein „The Sands of Time“-Vorgänger kann auch der neue Prinz Zeitkräfte einsetzen, die er geschickt mit seinen Parcours-Fähigkeiten und Kampfkünsten kombinieren muss, um gefährliche Monster auszuschalten. Die Gegner wurden in „Prince of Persia: The Lost Crown“ von der Zeit selbst korrumpiert. Um diesen bestmöglich begegnen zu können, darf der Protagonist verschiedene Amulette ausrüsten, mit denen ihr euren Spielstil beeinflussen könnt.

Darüber hinaus verspricht Ubisoft eine aufregende Spielwelt, in der verschiedene eindrucksvolle Wahrzeichen bestaunt werden dürfen. Zudem werden unterschiedliche Biome versprochen, die für etwas Abwechslung sorgen sollen, wobei jedes Gebiet seine ganz eigene, einzigartige Identität haben soll. In den Arealen können des Weiteren auch Schätze entdeckt und und Quests abgeschlossen werden.

Erzählen soll „The Lost Crown“ indes eine komplett neue Geschichte, in deren Verlauf der Prinz auf unterschiedliche Charaktere treffen wird, die ihm dabei helfen können, den Geheimnissen der Spielwelt auf den Grund zu gehen. Hinsichtlich der Performance verspricht Ubisoft flüssige 60 FPS auf allen Plattformen.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch, den PC (via Epic Games Store, Ubisoft Store) und Luna.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Prince of Persia: The Lost Crown“?

