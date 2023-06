Sand Land: Neues Action-Rollenspiel mit Trailer angekündigt

Mit "Sand Land" wird ein weiterer Manga-Klassiker aus der Feder von Akira Toriyama ("Dragon Ball") als Videospiel adaptiert. Wir fassen nachfolgend in unserer News die ersten Details zum Action-RPG für euch zusammen.

"Sand Land" befindet sich unter anderem für PS4 und PS5 in Entwicklung.

Im Dezember 2022 kündigte Bandai Namco Entertainment mit „Sand Land Project“ ein neues Action-Rollenspiel an, das auf einer Vorlage des legendären Mangaka Akira Toriyama („Dragon Ball“) basiert. Im Rahmen des Summer Game Fest 2023 wurde „Sand Land“ nun mit einem richtigen ersten Trailer offiziell angekündigt, der uns einen Einblick in das Gameplay des Titels gewährt. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Erkunde die Wüste als Beelzebub

Wir schlüpfen in „Sand Land“ in die Rolle des Dämons Beelzebub, dem Prinzen der Unterwelt. Ihm zur Seite stehen Sheriff Rao und dem Dämonen Sheef, mit denen er gemeinsam ein großes Abenteuer erleben soll. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach einer legendären Quelle, die sich irgendwo in der Wüste befinden soll.

Wie im ersten Trailer bereits zu sehen ist, kann Beelzebub auch am Steuer verschiedener Roboter und Fahrzeuge Platz nehmen. Diese sollen, gemäß erster Infos auf der Bandai Namco Entertainment-Website, aus verschiedenen Teilkombinationen im Laufe des Action-RPGs zusammengebaut werden können.

Darüber hinaus sind verschiedene Dörfer und größere Siedlungen zu sehen, die wir in „Sand Land“ erkunden dürfen. Dabei werden unser dämonischer Protagonist und seine Freunde auch einen eigenen Stützpunkt haben, der nach und nach zu einer florierenden Stadt ausgebaut werden kann.

Des Weiteren dürfte auch die Action nicht kurz kurz kommen, denn im Video sind bereits diverse Kämpfe gegen allerlei Monster zu sehen. Entwickelt wird das Spiel, das den Look der Manga-Vorlage sehr gut einfängt, übrigens auf Basis der Unreal Engine 5, wie Summer Game Fest-Host Geoff Keighley im Rahmen der Show verriet.

Der „Sand Land“-Manga erschien von Mai bis August 2000 im Weekly Shonen Jump-Magazin des Shueisha-Verlags und umfasst insgesamt acht Kapitel. Gezeichnet und geschrieben wurde die Geschichte von „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama. Hierzulande ist der Manga als Komplettband beim Carlsen-Verlag erhältlich.

„Sand Land“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Wann das Action-RPG erscheinen soll, ist noch unbekannt.

