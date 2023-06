Sonic Superstars: Coop-Plattformer mit einem ersten Trailer angekündigt

Wie Sega auf dem Summer Game Fest 2023 bekannt gab, wird aktuell an "Sonic Superstars" gearbeitet. Hierbei haben wir es mit einem 2D-Plattformer mit einer Coop-Unterstützung zu tun.

Wie auf dem Eröffnungsevent zum diesjährigen Summer Game Fest bekannt gegeben wurde, arbeitet Sega aktuell an einem neuen Abenteuer mit dem legendären blauen Igel Sonic.

Wer aufgrund des kommerziellen Erfolges davon ausgegangen sein sollte, dass wir es hier mit einem Nachfolger zu „Sonic Frontiers“ zu tun haben, liegt falsch.

Stattdessen kündigte Sega „Sonic Superstars“ an, das sich für den PC sowie die Konsolen in Entwicklung befindet und die klassischen Zeiten der „Sonic“-Reihe in einer ganz neuen Form zurückbringen soll.

Nachdem bei „Sonic Frontiers“ zuletzt auf ein 3D-Abenteuer in einer offenen Welt gesetzt wurde, kehrt „Sonic Superstars“ zu den spielerischen Wurzeln der Franchise zurück und kredenzt uns wieder das klassische 2D-Gameplay.

Neue Fähigkeiten und ein Coop-Modus

„Sonic und seine Freunde sind mit einem völlig neuen Look zurück! Begleiten Sie Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose auf einem Abenteuer, das ‚Klassik‘ auf ein neues Level hebt. Verbünde dich mit Freunden, meistere neue Kräfte der Chaos Emeralds und rase durch alle brandneuen Zonen, um Dr. Eggman (und Co.) zu besiegen“, so die offizielle Beschreibung.

Weitere Details zur spielerischen Umsetzung von „Sonic Superstars“ lassen aktuell zwar noch auf sich warten, wie sich dem offiziellen Enthüllungs-Trailer entnehmen lässt, dürfen wir uns aber unter anderem auf einen kooperativen Mehrspieler-Modus sowie neue Fertigkeiten und Gameplay-Elemente freuen.

Aber seht doch einfach selbst.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Sonic Superstars“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung. Einen handfesten Releasetermin nannte Sega bisher nicht und spricht lediglich von einer geplanten Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Sonic Superstars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren