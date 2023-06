Summer Game Fest 2023: Eröffnungsshow heute im Livestream – Termin und Uhrzeit

In diesem Jahr wird erneut ein Summer Game Fest veranstaltet, das nach dem Wegfall der E3 2023 auch eine Lücke schließen muss. Die Eröffnungsshow findet heute Abend einmal mehr mit dem Moderator Geoff Keighley statt, der zusammen mit allerlei Gästen zwei Stunden lang aktuelle und kommende Spiele vorstellen wird.

Die Show startet am heutigen 8. Juni 2023 um 21 Uhr unserer Zeit und soll etwa zwei Stunden lang laufen, sodass sich Spielefans einen gemütlichen Abend machen können.

Summer Games Fest im Livestream

Die Eröffnungsshow des Summer Game Fests wird live in das Internet übertragen. Die Ausstrahlung erfolgt auf den Youtube- und Twitch-Kanälen der Game Awards, wobei nachfolgend der entsprechende Youtube-Stream eingebettet ist:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Erste Spiele für Summer Game Fest bestätigt

Für die heutige Show wurden nicht weniger als 42 Partner bestätigt, darunter große Unternehmen wie Sony und Microsoft. Während des Eröffnungsevents können laut Keighley zumindest drei bis vier große Ankündigungen erwartet werden. Hinzu kommen allerlei Themen, die schon im Vorfeld kommuniziert wurden.

Bestätigt für das Summer Game Fest wurden bereits:

Cyberpunk 2077: Der DLC „Phantom Liberty“ wird enthüllt .

Der DLC „Phantom Liberty“ . Mortal Kombat 1 : Erstmals soll Gameplay gezeigt werden.

: Erstmals soll Gameplay gezeigt werden. Alan Wake 2 : Auch zur Fortsetzung werden Gameplay-Szenen enthüllt.

: Auch zur Fortsetzung werden Gameplay-Szenen enthüllt. The Witcher: Zur dritten Staffel der TV-Serie soll ein Trailer gezeigt werden.

Zur dritten Staffel der TV-Serie soll ein Trailer gezeigt werden. Lies of P: Während der Titel auftauchen soll, sind Inhalte noch nicht bekannt.

Während der Titel soll, sind Inhalte noch nicht bekannt. Immortals of Aveum : Vom Magie-Shooter können Spielszenen erwartet werden .

: Vom Magie-Shooter . Baldur’s Gate 3: Das Dungeons & Dragons-RPG soll in einem Trailer gezeigt werden .

Das Dungeons & Dragons-RPG soll . Fortnite : Eine neue Dschungelwelt aus dem Wilds-Update wird präsentiert.

: Eine neue Dschungelwelt aus dem Wilds-Update wird präsentiert. Throne and Liberty: Das MMO zeigt sich der Öffentlichkeit.

Weitere Streaming-Events in den kommenden Tagen

Die Eröffnungsshow des Summer Games Fests ist nur eine von vielen Veranstaltungen, die euch in den kommenden Tagen erwarten. Morgen wird beispielsweise ein Devolver Direct-Showcase ausgestrahlt, am Sonntag ist Microsoft mit einem Xbox-Stream und der Vorstellung von „Starfield“ an der Reihe.

In der kommenden Woche folgen unter anderem Livestreams von Ubisoft und Capcom, in denen die beiden Publisher ihre neusten Spiele vorstellen möchten. Eine Übersicht über die Streams des Summer Game Fests findet ihr in dieser Meldung.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Werdet ihr euch die Show heute Abend live anschauen? Oder reichen euch im Anschluss die Zusammenfassungen und Meldungen zu den wichtigsten Ankündigungen?

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren