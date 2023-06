Synapse: Entwickler sprechen von einem Systemseller für PlayStation VR2

Aktuell arbeiten die Entwickler von nDreams am VR-Shooter "Synapse", der exklusiv für PlayStation VR2 erscheint. Wie das Studio in einem aktuellen Interview verlauten ließ, plant man nicht weniger als einen Systemseller für Sonys neues VR-Headset.

Im Februar dieses Jahres nutzten die Entwickler von nDreams das „State of Play“-Format, um mit „Synapse“ ein neuen Shooter anzukündigen, der exklusiv für PlayStation VR2 veröffentlicht wird.

In einem aktuellen Interview blickte das Studio noch einmal auf die Arbeiten an „Synapse“ zurück und wies darauf hin, dass nDreams zu den ersten Studios gehörte, die Zugriff auf PlayStation VR2 und die entsprechenden Entwickler-Kits erhielten.

„Das hat uns am meisten Spaß gemacht, als wir all die Dinge gesehen haben, die wir mit anderen Headsets nicht machen konnten, wie das Eye-Tracking, der Headset-Rumble sowie das erstaunliche Feedback und die Haptik der Controller“, so nDreams-CEO Patrick O’Luanaigh.

Weiter führte das Studio aus, dass mit „Synapse“ ambitionierte Ziele verfolgt werden. Demnach soll mit dem Shooter ein Systemseller abgeliefert werden, der die technischen Möglichkeiten von PlayStation VR2 auf eindrucksvolle Art und Weise unter Beweis stellt.

Entwickler ziehen einen Vergleich mit WipEout

Der CEO von nDreams dazu: „Dies ist ein Systemseller, ähnlich wie Wipeout es auf der originalen PlayStation oft getan hat. Sie versuchen, die erlebnisreiche lebendige Verkörperung der Hardware zu sein. Wenn ich eine PlayStation gekauft habe und Sie zu mir nach Hause kommen, möchte ich Ihnen zeigen, wie großartig sie ist. Daher möchte ich ein Erlebnis, das all das präsentiert.“

Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, soll „Synapse“ regen Gebrauch von den exklusiven Features von PlayStation VR2 machen. Neben der „bewegungsgesteuerten 1:1-Telekinese“ wird zudem eine Unterstützung des haptischen Feedbacks geboten, die für eine noch intensivere Spielerfahrung sorgt.

Zudem wird die Spielwelt von „Synapse“ laut Entwicklerangaben dank der 4K-HDR-Displays auf besonders immersive Art und Weise zum Leben erweckt.

„Synapse“ wird am 4. Juli 2023 exklusiv für PlayStation VR2 erscheinen.

