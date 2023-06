The Witcher: Staffel 3 der Netflix-Serie zeigt sich in einem Trailer

Die Netflix-Serie "The Witcher" wird mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Bevor diese im Juni an den Start geht, kann im Zuge des Summer Game Fests ein Blick auf einen Trailer geworfen werden.

„The Witcher“ ist auf Netflix ein großer Erfolg, was die Produzenten dazu bewegte, eine dritte Staffel in Angriff zu nehmen. Bevor diese im Sommer mit neuen Episoden an den Start gehen wird, kann dank des Summer Game Fests ein Blick auf einen Trailer geworfen werden, der einen Teil der Handlung in den Fokus rückt. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Vollständig genießen können Fans die neue Staffel schon bald. Der Auftakt von Episode 1 bis 5 ist für den 29. Juni 2023 geplant. Am 27. Juli 2023 sollen die Episoden 6 bis 8 folgen und die Staffel 3 von „The Witcher“ komplettieren.

Letztmalig mit Henry Cavill

Auch in der Fortsetzung des Hexerabenteuers wird der Schauspieler Henry Cavill in der Hauptrolle als Geralt von Riva zu sehen sein – allerdings zum letzten Mal. Für die nächste Staffel von „The Witcher“ wurde Liam Hemsworth verpflichtet, was schon im vergangenen Jahr für eine Reihe von Diskussionen sorgte.

Die Serie, die 2019 mit positiven Kritiken debütierte, basiert in erster Linie auf Andrzej Sapkowskis Bestseller-Fantasy-Buchreihe, enthält aber auch Elemente aus der RPG-Blockbuster-Franchise von CD Projekt.

In Bezug auf die „The Witcher“-Spiele gab CD Projekt im Oktober letzten Jahres bekannt, dass man an einer neuen Trilogie sowie an Spin-offs arbeitet. Dazu gehört ein „vollwertiges Remake“ des ursprünglichen „The Witcher“ sowie „Projekt Sirius“, eine neue Version der Reihe. Nachfolgend zunächst der Trailer zur Serie:

