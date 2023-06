Throne and Liberty: Amazon-MMO mit Szenen vom Summer Game Fest

Throne and Liberty:

"Throne and Liberty" zeigt sich in einem neuen Trailer, der auf dem Summer Game Fest enthüllt wurde. Das MMORPG wird von Amazon Games für Konsolen und PC auf den Markt gebracht.

Der Entwickler NCSoft hatte schon vor Tagen angekündigt, dass es während des Summer Game Fest 2023 mehr vom MMORPG „Throne and Liberty“ zu sehen geben wird. Tatsächlich tauchte das Spiel, das von Amazon Games veröffentlicht wird, auf dem Event auf, sodass Spieler dank eines Trailers einen weiteren Blick auf den Titel werfen können.

Der rund zwei Minuten lange Trailer zeigt Teile des Schauplatzes sowie einige Charaktere und widmet sich auch der magischen Seite des Spiels, während zugleich reichlich Kampfszenen vorgestellt werden. Ebenfalls wird auf einen Tech-Test aufmerksam gemacht.

Free-to-Play-MMO für Konsolen und PC

„Throne & Liberty“ versteht sich als ein Action/Adventure-MMO-Spiel von NCsoft, in dem sich Spieler in Tiere verwandeln können, die sich auf Land, Wasser und Luft spezialisieren, um sich fortzubewegen. Bestimmte Bereiche können nur mit den Bewegungsfähigkeiten der einzelnen Tiere erkundet werden.

Die Macher gaben bisher nur wenige Details zu „Throne and Liberty“ heraus, abgesehen von einer geschlossenen Beta, die für Spieler in Südkorea stattfand. Fest scheint allerdings zu stehen, dass euch ein Free-to-Play-Titel erwartet, der für Konsolen und PC geplant ist. Unklar ist bisher, ob „Throne and Liberty“ einen plattformübergreifenden Fortschritt und dergleichen unterstützen wird.

Amazon Games wirkte schon zuvor als Publishing-Partner an MMORPGs mit. Neben dem hauseigenen Spiel „New World“ sorgte das Unternehmen für die westliche Veröffentlichung von „Lost Ark“, das ein großes Publikum anziehen konnte.

Weitere Details zum Spiel sind auf der offiziellen Webseite von „Throne and Liberty“ zusammengefasst. Zunächst solltet ihr euch den Trailer vom Summer Game Fest nicht entgehen lassen:

