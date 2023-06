Gamescom 2023 ohne Sony: PS5-Hersteller sagt Teilnahme ab

Nachdem Sony der E3 2023 eine Abfuhr erteilte und die Messe wenig später komplett abgesagt wurde, gab der PS5-Hersteller bekannt, dass man auch nicht an der Gamescom 2023 teilnehmen wird. Schon im vergangenen Jahr verzichtete das Unternehmen auf die deutsche Spielemesse.

Doch auch wenn Sony nicht mit einem eigenen Stand auf der Gamescom 2023 vertreten sein wird, bedeutet das nicht, dass wir im August nichts von den Japanern sehen oder hören werden. Nachdem Sony die gestrige Eröffnungsshow zum Summer Game Fest für die Ankündigung des Veröffentlichungstermins von „Marvel’s Spider-Man 2“ nutzte, ist es zumindest denkbar, dass der Videospielriese bei der Eröffnungsshow „Gamescom Opening Night Live“ anwesend sein wird.

Nintendo ist mit dabei

An der Gamescom 2023 teilnehmen wird hingegen Nintendo, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr auf einen Auftritt verzichtete. Wie es hingegen um Xbox steht, ist weiterhin offen. Microsoft sorgte in Bezug auf die Gamescom 2023 bisher weder für eine Zusage noch für eine Absage. Zunächst scheint sich das Unternehmen auf den Xbox Showcase am kommenden Sonntag konzentrieren zu wollen.

Spieler, die an der Gamescom 2023 teilnehmen möchten, können ihr Ticket im offiziellen Store schon Monate vor dem Start der Messe sichern, müssen allerdings gestiegene Preise in Kauf nehmen. Einzelheiten zu den Ticketpreisen und Öffnungszeiten haben wir in dieser Meldung zusammengefasst.

Die Gamescom 2023 startet am 23. August und endet am 27. August. Während Kinder allgemein erwünscht sind, werden Kleinkinder unter 4 Jahren nicht in die Messehallen gelassen, auch nicht in Begleitung eines Erwachsenen.

Auch wenn Sony nicht an der Gamescom 2023 teilnehmen wird, könnte das Unternehmen im Laufe des Sommers für die eine oder andere Ankündigung sorgen. Gerüchten zufolge befindet sich ein neues Modell der PS5 in Arbeit, das im September 2023 auf den Markt kommen und ein abnehmbares Laufwerk bieten soll.

Womöglich veranstaltet Sony eine weitere Direct-Präsentation oder die Ankündigung erfolgt einmal mehr recht überraschend auf dem PlayStation Blog – vorausgesetzt, die Gerüchte bewahrheiten sich.

