Persona 3 Remake: Von Atlus selbst – Offizieller Trailer & Releasezeitraum geleakt

In den vergangenen Tagen meldeten sich gleich mehrere Leaker beziehungsweise Insider zu Wort und berichteten von den laufenden Arbeiten an einem Remake zu Atlus‘ Rollenspiel-Klassiker „Persona 3“.

Nachdem sich zuletzt die Hinweise auf eine Enthüllung im Rahmen des Xbox Games-Showcase am Sonntag dieser Woche verdichteten, wurde das Remake nun von Atlus selbst bestätigt – wenn auch versehentlich. Auf Instagram stellte das verantwortliche PR-Team den offiziellen Enthüllungs-Trailer zum Remake nämlich etwas zu früh online.

Wie aus dem Trailer hervorgeht, trägt das Remake in der Tat den Namen „Persona 3 Reload“.

Der Release erfolgt Anfang 2024

Da in dem besagten Trailer lediglich von einem Release für die Xbox-Plattformen und den PC sowie einer Veröffentlichung im Xbox Game Pass die Rede ist, können wir davon ausgehen, dass „Persona 3 Reload“ in der Tat auf dem Xbox Games-Showcase am 11. Juni 2023 angekündigt beziehungsweise vorgestellt wird.

Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass die PlayStation-Community leer ausgeht. Stattdessen wiesen die Leaker und Insider zuletzt geschlossen darauf hin, dass „Persona 3 Reload“ sowohl für die Xbox- als auch die PlayStation-Konsolen veröffentlicht wird. Lediglich beim geplanten Release Ende 2023 lagen die Leaker falsch.

Wie sich dem Enthüllungs-Trailer entnehmen lässt, ist die Veröffentlichung von „Persona 3 Reload“ nämlich für Anfang 2024 vorgesehen. Welche technischen und spielerischen Verbesserungen im Zuge des Remakes im Detail geboten werden, geht aus dem Trailer leider nicht hervor. Weitere Informationen diesbezüglich dürften allerdings im Zuge des Xbox Games-Showcase am Wochenende folgen.

Unbestätigten Berichten zufolge soll Atlus ein vollwertiges Remake planen und sich bezüglich der Spielmechaniken an aktuellen Serienablegern wie „Persona 5 Royal“ orientieren.

„Persona 3 Reload“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Atlus messed up. They revealed Persona 3 Remake too early on their instagram pic.twitter.com/xycj3wZZ5d — Faz (@ScrambledFaz) June 8, 2023

