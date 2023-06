Remnant 2: PS5-Termin und Koop-Trailer enthüllt

Nachdem bisher nur grob von einem Release im Sommer die Rede war, hat „Remnant 2“ einen Veröffentlichungstermin erhalten. Der Launch erfolgt demnach am 25. Juli 2023 für PS5, wie der Entwickler Gunfire Games und der Publisher Gearbox Publishing während der Eröffnungspräsentation des Summer Game Fests bekanntgaben.

Der Titel führt Spieler zurück in eine intensive Third-Person-Shooter-Action und lässt sie diesmal gegen noch schrecklichere und tödlichere Bosse antreten. Während sich Spieler durch dynamisch generierte Umgebungen bewegen, treffen sie auf Horden von brutalen Feinden. Oberstes Ziel ist es, den Ansturm zu überleben und gleichzeitig die Geheimnisse hinter der unerbittlichen Invasion zu lüften.

Charakterentwicklungssystem und reichlich Waffen

Auch das Sequel bietet ein Arsenal an verschiedenen Waffen, jede mit ihrem eigenen Spielstil und besonderen Kräften. Die Beherrschung der Waffenkunst und die Anpassung der Ausrüstung an die verschiedenen Begegnungen ist der Schlüssel zum Überwinden der schwierigen Gegner, heißt es.

Ebenfalls verfügt „Remnant 2“ über ein Charakterentwicklungssystem, das Spielern die Freiheit geben soll, ihr Fähigkeiten und ihren Spielstil anzupassen. Dabei gilt es, aus einer Reihe von Archetypen zu wählen, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Perks.

Ein zentraler Teil des Titels ist die kooperativen Erfahrung. Sie soll Spieler dazu ermutigen, sich zusammenzutun und den Ansturm gemeinsam zu bewältigen. „Egal, ob du lieber mit einer Gruppe von Freunden spielst oder dich online mit anderen Überlebenden zusammentust, das Spiel integriert das kooperative Spiel nahtlos in seine Kernmechanik“, so die Macher.

„Remnant 2“ passt dabei den Schwierigkeitsgrad der Gegner und die Spawn-Raten an die Anzahl der Spieler an, was zu einem herausfordernden, aber fairen kooperatives Erlebnis führen soll.

Remnant 2 in drei Editions vorbestellbar

Vorbestellungen sind bereits möglich. Angeboten wird „Remnant 2“ in drei Editions:

Standard Edition – 49,99 Euro

Basisspiel

Deluxe-Edition – 59,99 Euro

Inhalt der Standard Edition

Drei Rüstungssets Elder, Void und Radiant

Ultimative Edition – 69,99 Euro

Inhalt der Deluxe Edition

Early Access mit Zugang ab dem 21. Juli

Survival Pack

3 DLC-Pakete zu einem späteren Zeitpunkt

Das könnte euch ebenfalls zu Remnant 2 interessieren:

Falls ihr noch nicht sicher seid, ob ihr „Remnant 2“ vorbestellen solltet: Nachfolgend macht ein neuer Trailer auf die Koop-Komponente aufmerksam:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Remnant 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren