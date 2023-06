Shadows of the Damned Remastered: Grasshopper kündigt überarbeitete Neuauflage an

Shadows of the Damned Remastered:

Wie in der Pre-Show der Devolver Direct angekündigt wurde, arbeiten die Entwickler von Grasshopper Manufacture an einem Remaster des düsteren Action-Titels "Shadow of the Damned". Weitere Details zur Neuauflage folgen wohl nächste Woche.

"Shadows of the Damned" bekommt ein Remaster spendiert.

Im Rahmen der Pre-Show zur diesjährigen Devolver Direct kam es zu einer Ankündigung, die in dieser Form wohl nur die wenigsten erwartet haben dürften.

Wie bekannt gegeben wurde, arbeiten die Entwickler von Grasshopper Manufacture an einem Remaster des 2011 veröffentlichten Action-Titels „Shadows of the Damned“. Konkrete Details zur Neuauflage wurden bisher zwar nicht genannt, diese dürften allerdings in der diesjährigen Grasshopper Direct folgen, die am Donnerstag, den 15. Juni um 6 Uhr unserer Zeit stattfindet.

Bis dahin müssen wir uns mit einem kurzen Teaser-Trailer zu „Shadows of the Damned Remastered“ arrangieren, der anlässlich der offiziellen Ankündigung der Neuauflage veröffentlicht wurde.

Die Rechte an der Marke liegen wieder bei Grasshopper

„Shadows of the Damned“ wurde seinerzeit in Zusammenarbeit mit Electronic Arts veröffentlicht und erschien für den PC, die PlayStation 3 und die Xbox 360. Während für die schräge Geschichte Goichi Suda alias Suda51 verantwortlich war, fungierte „Resident Evil“-Schöpfer Shinji Mikami als Producer des Action-Titels.

Nachdem Grasshopper Manufacture im Jahr 2021 verkündete, sich die Rechte an der Marke gesichert zu haben, erfolgte nun also die Ankündigung des Remasters. „Shadows of the Damned“ erzählt die Geschichte des Protagonisten Garcia Hotspur, der sich mit seinem Sidekick Johnson in die Weiten der Unterwelt begibt, um seine Freundin Paula zu retten und den Dämonenlord Fleming in die Schranken zu weisen.

Seinerzeit wurden vor allem die Geschichte, der schräge Humor und die stimmige Spielwelt von „Shadows of the Damned“ gelobt. Für Kritik hingegen sorgte das mitunter holprige Gameplay, das sich vor allem bei den Bosskämpfen bemerkbar machte. Konkrete Verkaufszahlen nannte Electronic Arts zwar nie, wies jedoch darauf hin, dass sich der Action-Titel unter den internen Erwartungen verkaufte. Folgerichtig wurde damals von einem Nachfolger abgesehen.

Sollten weitere Details oder erstes Gameplay-Material zu „Shadows of the Damned Remastered“ folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

