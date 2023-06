Twisted Metal: Trailer zur TV-Serie zeigt Sweet Tooth in Aktion

Ein erweiterter Clip aus Peacocks TV-Serie "Twisted Metal" zeigt Sweet Tooth, der von Will Arnett gespielt wird, während er John Doe angreift, in dessen Rolle Anthony Mackie schlüpfte.

„Twisted Metal“ wird von Peacock in eine Live-Action-Serie adaptiert, die zugleich eine Neuinterpretation von Sonys langjähriger Fahrzeugkampf-Reihe darstellt.

In einem neuen Clip, der auf dem Summer Game Fest präsentiert wurde, legt sich Sweet Tooth, gesprochen von Will Arnett, mit dem Charakter John Doe an, was in einem Casino passiert. Zwischendurch pausieren sie, um Sisqós „Thong Song“ mitzusingen. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Mit John Doe durch das postapokalyptische Ödland

„Twisted Metal“, das als 10-teilige Serie konzipiert ist, folgt dem motorisierten Außenseiter John Doe, dem die Chance auf ein besseres Leben geboten wird, wenn er ein mysteriöses Paket erfolgreich durch ein postapokalyptisches Ödland bringt. Dabei wird er von der Autodiebin Quiet (Beatriz) unterstützt, während er vom Streifenpolizisten Agent Stone (Church) verfolgt wird.

Ebenfalls lauern andere Gefahren auf offener Straße, darunter der bekannte und gestörte Clown, der einen ebenso bekannten Eiscreme-Truck fährt.

In Twisted Metal spielen außerdem Stephanie Beatriz („Encanto“, „Brooklyn 99“), Thomas Haden Church („Spider-Man: No Way Home“) und Samoa Joe („AEW“) mit. Als Showrunner und Autor tritt Michael Jonathan Smith („Cobra Kai“) in Erscheinung. Kitao Sakurai („Atlanta“) führt bei vielen der halbstündigen Episoden Regie. Sämtliche der zehn Folgen der Serie werden ab dem 27. Juli 2023 zunächst bei Peacock ausgestrahlt.

Die Serie, die somit im nächsten Monat in den USA anläuft, ist die zweite Fernsehserie von PlayStation Productions nach der diesjährigen Adaption des Blockbusters „The Last of Us“.

Die „Twisted Metal“-Serie erscheint vor dem geplanten Reboot des namensgebenden Videospiels. Gerüchten zufolge befindet es sich in aktiver Entwicklung bei Sonys Firesprite-Studio, nachdem zuvor der Entwickler Lucid Games verantwortlich war. Nachfolgend zunächst der Trailer zur TV-Serie:

