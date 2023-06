Payday 3: Der Releasetermin und der erste Gameplay-Trailer zum Coop-Shooter

Wieder einmal nahm ein Leaker die Ankündigung durch die verantwortlichen Entwickler und die damit verbundene Überraschung vorweg. Dieses Mal geht es um den Releasetermin von „Payday 3“.

So berichtete der Leaker „Aggiornamenti Lumia“ vor wenigen Tagen, dass der Coop-Shooter ab dem 21. September 2023 erhältlich sein wird. Ein Termin, der auf dem großen Xbox Games-Showcase am heutigen Sonntag Abend offiziell bestätigt wurde.

Neben dem finalen Releasetermin wurde auch ein frischer Gameplay-Trailer zu „Payday 3“ zur Verfügung gestellt, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was spielerisch geboten wird.

Neben den Raubzügen oder den intensiven Feuergefechten mit den Sicherheitskräften und Spezialeinheiten sind zudem unterschiedliche Gadgets zu sehen, die euch das Leben ein wenig leichter machen.

Der nächste Abstecher in die Unterwelt

Auch wenn laut offiziellen Angaben in diversen Bereichen nachgebessert wird, wird „Payday 3“ den spielerischen Wurzeln der beliebten Multiplayer-Shooter-Reihe treu bleiben. Dafür spricht auch die Tatsache, dass mit Dallas, Hoxton, Chains und Wolf die bekannten Protagonisten aus dem ersten „Payday“-Abenteuer aus dem Jahr 2011 als spielbare Charakter zurückkehren werden.

In „Payday 3“ verschlägt es das durchtriebene Quartett in die US-Metropole New York City, das vom organisierten Verbrechen erschüttert wird. In den Rollen von Dallas, Hoxton, Chains oder Wolf schließt ihr euch mit anderen Spielerinnen beziehungsweise Spielern zusammen und organisiert Raubzüge. Wie der heute veröffentlichte Trailer verdeutlicht, werdet ihr dabei auf heftigen Widerstand seitens der Gesetzeshüter stoßen.

Laut den Entwicklern von Starbreeze bringt der Wechsel auf die Unreal Engine für das Studio diverse Vorteile mit sich. Unter anderem werden die Zeiten, in denen Konsolenspieler gegenüber PC-Nutzern das Nachsehen hatten, vorbei sein. Stattdessen sollen bei „Payday 3“ alle Versionen gleichwertig behandelt werden.

„Payday 3“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

