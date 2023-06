Assassin’s Creed Mirage: Story-Trailer und fast acht Minuten Gameplay

Ubisoft hat auf seiner heute stattgefundenen Forward-Ausgabe auch „Assassin’s Creed: Mirage“ behandelt. Cinematische Eindrücke verschafft euch ein Story-Trailer, danach folgte eine ausführliche Gameplay-Präsentation. Hier dürft ihr genau beobachten, wie die Spielmechaniken des klassisch aufgebauten Ablegers funktioniert.

Echtes Assassinen-Gameplay

Das achtminütige Gameplay-Video unterstreicht den Oldschool-Ansatz des Spiels. Schon bei der Ankündigung machte Ubisoft klar, dass wir es mit einem Action-Adventure im Stil der ersten Hauptteile zu tun bekommen. Somit stehen Stealth- und Parkour-Elemente im Vordergrund, während der Umfang sich in Grenzen hält. Zu den Waffen gehören unter anderem Rauchbomben, Wurfmesser und Gift, die Spieler der früheren Teile bereits kennen dürften.

Die Handlung dreht sich um Basim Ibn Ishaq, dessen Aufstieg ihr hautnah miterlebt. Viele von euch kennen ihn schon aus „Valhalla“. Ihr werdet herausfinden, was genau er vor seiner Zeit in England erlebt hat. Lange trieb er sich in Bagdad herum, wo er sich den Verborgenen anschloss.

Im Vorfeld präsentierte der Publisher übrigens zwei weitere Ableger der beliebten Action-Reihe. Eines davon war „Assassin’s Creed Nexus VR,“ das später im Jahr für Meta Quest 2 und 3 herauskommt. Das zweite Projekt trägt den Namen „Codename Jade“ und soll als kostenlos spielbarer Mobile-Titel erscheinen. Interessante Spiele, die sonst noch auf dem Ubisoft-Event gezeigt wurden, zeigt die folgende Verlinkung.

Weitere Meldungen von der Ubisoft Forward:

„Assassin’s Creed: Mirage“ kommt am 12. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt.

