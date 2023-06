The Crew Motorfest angespielt: Mit dem Lamborghini durch die schönsten Kulissen von Hawaii

Wir konnten mit "The Crew Motorfest" erste Fahrversuche unternehmen. Was wir dabei erlebt haben und wie wir das Rennspiel einschätzen, erfahrt ihr in der Vorschau.

Ob Vintage-Bus oder Lamborghini, bei “The Crew Motorfest” findet jeder den fahrbaren Untersatz seiner Träume. Wir hatten die Möglichkeit, in einem ersten Anspiel-Event den Prolog sowie ein paar Runden in den verschiedenen Spielmodi zu drehen und verraten euch heute, wie viel Adrenalin im Spiel steckt. “The Crew Motorfest” scheint genau das zu werden, wonach es klingt: Ein Fest für Motorenliebhaber.

Erstmals in der Geschichte von “The Crew” geht es nicht über die Straßen der USA. Mit “Motorfest“ wird es etwas sommerlicher, denn das beliebte Motorfestival findet auf Hawaii statt. Der Inselstaat bietet viele verschiedene Vegetationen und Szenarien, die es entweder in der Hauptstory oder den Playlists zu erkunden gilt. Die Idee, den Ort des Festivals zu wechseln, bringt die nötige Abwechslung ins Spiel. Hawaii verfügt über traumhafte Strände, lebhafte Städte und sogar vulkanische Gebiete.

Ubisoft selbst beschreibt das Motorfest als ein Spiel, das euch eine ganze Variation an hochklassigen Erfahrungen im Motorsport bieten möchte. Dabei liegt es an euch, wie und mit welchen Fahrzeugen ihr auf die Piste wollt. Inwieweit die Freiheit in jedem Spielmodi tatsächlich durchgesetzt wird, können wir aktuell noch nicht sagen. Für jede Runde hatten wir in unserer Spiel-Session festgelegte Autos, die wir nicht verändern konnten.

Viele verschiedene Locations und Missionen

Neben den eigentlichen Rennen gibt es Nebenmissionen zu absolvieren, die zusätzlichen Content ins Spiel bringen. Außerdem konnten wir einen (noch gesperrten) Reiter für Challenges erspähen, der den Rennenthusiasten unter euch weitere Herausforderungen bieten dürfte.

Im Offroad-Modus könnt ihr ganz andere Seiten des Spiels kennenlernen. Nicht nur, dass es hier keine Streckenbegrenzungen gibt: Ihr wechselt auf Wunsch sogar das Fahrzeug und hebt ab! Auf Knopfdruck springt ihr nahtlos vom Auto ins Flugzeug, das so ziemlich überall starten kann. Damit vollführt ihr auf Wunsch Flugmanöver, sammelt Punkte und sucht euch einen Weg zum Ziel – ganz abseits der üblichen Strecke. Und wenn ihr Wasser unter euch seht, dürft ihr auch im Boot weiter düsen.

Im Grunde erwartet euch bei “The Crew Motorfest” ein ganzes Sammelsurium an Möglichkeiten, um mit den coolsten Karren den Asphalt oder die Offroad-Strecke unsicher zu machen. Die Steuerung ist recht klassisch gehalten und bietet gleichzeitig etwas Spielraum für erfahrene Racer unter euch. Vor allem das Drift-Feature scheint sich seit dem letzten Teil verändert zu haben – hier braucht ihr einiges an Feingefühl, um nicht an der Bande entlang zu schrammen.

Die Rennen mit Checkpoints zwingen euch dazu auf der Strecke zu bleiben und keine Offroad-Abkürzungen zu nehmen. Kommt ihr von der Strecke ab und verpasst einen Checkpoint, spult ihr auf Knopfdruck mit dem Rewind-Feature einfach einige Sekunden zurück. Das gilt natürlich auch für andere Fehler, die euch die beste Rundenzeit gekostet haben.

Motorfest Playlists

Die sogenannten Playlists sind cineastische Kampagnen, die euch mit in verschiedene Szenarien nehmen. An völlig unterschiedlichen Orten des Inselstaates Hawaii habt ihr so die Chance, die prestigeträchtigsten Fahrzeuge zu fahren, die euch einfallen.

Der Spielmodus mit dem Namen “Made in Japan” lässt euch über den vibrierenden Asphalt der Großstadt düsen, während ihr von leuchtenden Reklametafeln und Streetracing-Vibe umgeben seid. Dieser Modus soll euch das Gefühl richtiger Tokyo Streetrace-Veranstaltungen geben, wie sie aus diversen Filmen bekannt sind. Inklusive XXL-Leuchtdrachen und einer Mischung aus bunter Popkultur mit traditionellen Schreinen und Laternen. Die Kombination macht für das Auge einiges her.

Da wir in unserer Preview-Version nicht die Möglichkeit hatten, das Auto zu wechseln, können wir an dieser Stelle leider nicht sagen, ob ihr hier die volle Auswahl an Fahrzeugen habt. Möglicherweise seid ihr auf bestimmte Hersteller aus Japan limitiert. Unser roter Honda konnte mit den getunten Wagen der Mitstreiter ganz gut mithalten – wenn ihr das Driften raus habt und die Strecke einigermaßen kennt, kommt ihr sicher schnell in den Flow.

Vintage Garage – Für Oldtimer-Liebhaber

Die glänzenden Luxuswagen und coolen Offroad-Trucks sind durchaus ein Hingucker und bilden sicherlich das Herz dieses und so manchen anderen Rennspiels. “TC Motorfest” möchte aber auch an alle denken, deren Herz für die klassischen Fahrzeuge schlägt. Sie sind nicht alt, sie sind Vintage! Genau deshalb wird der Spielmodus mit kultigen Bussen und Co. auch “Vintage Garage” genannt. Hier habt ihr weder Nitro, noch GPS. Schließlich hatten das die Flitzer von damals noch nicht.

Nachdem wir adrenalingeladene Rennen gefahren sind, war die “Vintage Garage” zunächst eine Umstellung. Hier ist alles ein bisschen gemütlicher, aber deshalb nicht weniger kompetitiv, denn die generischen Vintage-Karren fahren euch vor der Nase weg, wenn ihr das Handling eures VW Busses nicht beherrscht. Gerade beim Handling in den Kurven steuert sich das uns gezeigte Fahrzeug doch nochmal deutlich anders.

Wer auf das typische Speed-High von Autorennen aus ist, wird hier wohl eher Ernüchterung erfahren. Doch für euch ist dieser Spielmodus (aka diese Playlist) nicht gedacht. Wolltet ihr hingegen schon immer ein nostalgisches Rennauto fahren und den Chevrolet jagen, seid ihr hier richtig. Im echten Leben haben vermutlich nur die wenigsten von uns die Chance, solche Vintage Perlen zu fahren.

Lamborghini

Knallige Farben, schnittige Wagen und Reifen, die eine ordentliche Staubwolke beim Driften hinlegen: Es geht doch nichts über ein Rennen mit einem Lamborghini! Die Rennen in dieser Playlist sind all about Style. Ihr fahrt mit den farbenprächtigsten Rennautos an der Küste entlang und gebt so richtig Gas, um als erstes im Ziel zu sein.

Mit einem Lambo an der Küste lang düsen, die Gegner überholen und als erstes ins Ziel zu rasen, weckt ein ganz besonderes Gefühl von Adrenalin und Aufregung. Zumindest wenn ihr es schafft – falls nicht, seht ihr immerhin ziemlich schicke Wagen an euch vorbeiziehen. Die Lackierung strahlt im Licht der Sonne und sieht fantastisch aus. Da ist es zu verschmerzen, dass die Umgebung im Vergleich ganz schön verwaschen aussieht, wenn ihr unter Einsatz von Nitro an Bäumen und Büschen vorbeizieht.

Motorsports

Ihr habt Lust auf richtige Motorsport-Fahrzeuge mit riesigen Reifen und einer Extraportion Racing im Tank? Dann werdet ihr in diesem Modus vermutlich etwas mehr Zeit verbringen. Hier erwartet euch Rennaction auf der klassischen Rennstrecke. Plant eure Pit Stops clever ein, um im richtigen Moment Vollgas zu geben. Diesen Modus haben wir in der Anspiel-Session nur kurz gespielt. Das soll allerdings nichts heißen: Die kompetitive Rennathmosphäre kommt hier wohl am stärksten auf! Lediglich die Strecken der anderen Playlists sind ein bisschen außergewöhnlicher, da sie Hawaii und seine unterschiedlichen Ecken zeigen.

Einschätzung: gut "The Crew Motorfest" macht nach den ersten beiden Ablegern der Reihe einen Schritt nach vorn und bringt euch einige spannende Spielmodi. Dass ihr erstmals die USA verlasst und das hawaiianische Wetter genießen dürft, unterstützt das Gefühl von "Alles neu" zusätzlich. Verschiedene Komfort-Features wie eine Funktion zum Zurückspulen sollten "The Crew Motorfest" auch für Neulingen des Genres die Chance geben, in die Welt des virtuellen Racings einzusteigen. Neben einigen Verbesserungen zu den Vorgängern, sind die Landschaften von Hawaii der klare Sieger in Sachen Alleinstellungsmerkmal. Die tropische Insel ist ein unverbrauchtes Setting mit vielen Facetten, die zu den Rennstrecken und Spielmodi passen. Obwohl wir von "Vintage Garage" bis "Made in Japan" alles ausprobieren konnten, sind wir uns in Sachen Umfang allerdings noch nicht so sicher: Wie viele Strecken können die einzelnen Spielmodi bieten, damit auch nach zehn Stunden der Adrenalinkick einsetzt? Alles in Allem werden Fans der Vorgänger und Rennspielen im Allgemeinen sicher nichts falsch machen, wenn sie sich in den Lamborghini oder den Vintage Bus von "The Crew Motorfest" schwingen.

