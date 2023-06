Apollo Justice – Ace Attorney Trilogy: Kehrt Anfang 2024 in den Gerichtssaal zurück

Im Rahmen des jüngsten Showcases hat Capcom bekanntgegeben, dass man „Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“ Anfang 2024 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam und Microsoft Store) veröffentlichen wird.

Hochauflösend vor Gericht

In der Trilogie sind Remaster-Fassungen von „Apollo Justice: Ace Attorney“, „Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies“ und „Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice“ enthalten, sodass man sich in zahlreiche Kriminalfälle verbeißen kann, um im Gerichtssaal zu den richtigen Schlüssen und Schuldsprüchen kommen kann.

Dabei wird Apollo Justice im Mittelpunkt stehen, der als junger Strafverteidiger im Königreich von Khura’in in Erscheinung tritt und in der Trilogie auch von Phoenix Wright sowie Athena Cykes unterstützt wird. Im Weiteren hat Capcom bestätigt, dass die Remaster-Fassungen in sieben Sprachen spielbar sein werden. So wird man die Geschichten in Deutsch, Englisch, Japanisch, Französisch, Koreanisch sowie traditionellem und vereinfachtem Chinesisch erleben können, wobei sie allesamt auch in diesen Sprachen vertont sein sollen.

Damit wir bereits einen ersten Eindruck von „Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“ erhalten, haben die Verantwortlichen auch einen ersten Trailer bereitgestellt. Sobald weitere Informationen zu der Neuauflage enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

