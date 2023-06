Final Fantasy XVI: Hilfe von Platinum Games und dem Kingdom Hearts 4 Team

Um den baldigen Release des neuen „Final Fantasy“-Ablegers zu feiern, veranstaltete Square Enix einen mehrstündigen Livestream. Darin gab der Publisher nicht nur den Termin der Demo bekannt, die inzwischen verfügbar ist. Zusätzlich wurden dort ein Trailer präsentiert und Informationen zur Entwicklung des vielversprechenden PS5-Rollenspiels verkündet.

Überrascht und begeistert

Unter anderem ist Atsushi Inaba zu Wort gekommen. Das ist der Geschäftsführer von Platinum Games, der folgendes zu sagen hatte: „PlatinumGames erhielt die Gelegenheit, einen Teil von Final Fantasy XVI zu entwickeln. Wir hatten noch nie die Erfahrung gemacht, an einem Titel dieser Art zu arbeiten, daher waren wir sehr überrascht, als wir zum ersten Mal angesprochen wurden.“

Sein Team soll „extrem begeistert“ gewesen sein – genau wie er selbst. Die Entwickler sollen Dinge gesagt haben wie „Es ist DAS Final Fantasy“ und „Wir werden nie wieder die Chance bekommen, an Final Fantasy zu arbeiten.“

Auch Tai Yasue, der momentan als Co-Director an „Kingdom Hearts 4“ arbeitet, hatte im Livestream seinen Auftritt. Stolz erklärte er, dass sein Team ebenfalls an der Entwicklung beteiligt war.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Entwicklerteam von Kingdom Hearts tatsächlich an der Entwicklung von Final Fantasy 16 beteiligt war. Wir haben gemeinsam an den Kämpfen und so weiter gearbeitet, aber um ehrlich zu sein, war es eine Überraschung, als die Idee an uns herangetragen wurde“, teilte er mit.

Er fügte hinzu: Ein solch umfangreiches Actionspiel zu entwickeln sei ohnehin schwierig. Deshalb war es für ihn verrückt, als er von dem Plan hörte, sich mit anderen Teams zusammenzuschließen. Immerhin greife jedes davon auf andere kreative Methoden zurück. Daher können die Spieler ein „außergewöhnliches Erlebnis“ erwarten.

Sowohl Platinum Games als auch das „Kingdom Hearts 4“-Team waren also überrascht, als sie angefragt wurden. Beiden Entwicklerteams war es aber letztendlich eine Ehre, an „Final Fantasy XVI“ mitzuwirken. Wie das Endergebnis davon aussieht, erfahrt ihr am 22. Juni.

