Phasmophobia: Kooperative Geisterjagd für PS5 und PSVR2 angekündigt – Trailer

In den Abendstunden haben die zuständigen Entwickler von Kinetic Games bekanntgegeben, dass ihr kooperatives Psycho-Horrorspiel „Phasmophobia“ im kommenden August für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S im Early Access erscheinen wird. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass der Titel auch eine Unterstützung von PlayStation VR2 an Bord haben wird.

Es wird schaurig

Werdet in „Phasmophobia“ zu einem paranormalen Ermittler und schließt euch mit bis zu drei weiteren Spielern zusammen, um Spukschauplätze zu untersuchen, an denen paranormale Aktivitäten gemeldet wurden. Ihr begebt euch auf Spurensuche, nutzt eure Ausrüstung für die Geisterjagd und sammelt Beweise, die ihr an ein Geisterentfernungsteam weiterverkauft.

Die Entwickler versprechen eine immersive Spielerfahrung, die realistische Grafiken und Sounds mit sich bringen soll. Darüber hinaus hält man die Benutzeroberfläche sehr minimal, damit man sich vollkommen in der Erfahrung verlieren kann. Über 20 unterschiedliche Arten an Geistern mit einzigartigen Wesenszügen, Persönlichkeiten und Fähigkeiten werden euch stets angespannt halten.

Außerdem kann man mehr als zehn unterschiedliche Orte besuchen, die allesamt mit einzigartigen Wendungen und Verstecken aufwarten sollen. Vier Schwierigkeitsgrade, tägliche sowie wöchentliche Herausforderungen und weitere Funktionen werden euch auch auf die Probe stellen. Doch sollte man stets daran denken, dass man im Team am meisten erreichen kann.

Passend zur Ankündigung haben die Verantwortlichen auch einen Trailer bereitgestellt, der die Konsolenversionen bereits vorstellt:

Quelle: Gematsu

