Mortal Kombat 1: Aktueller Leak soll das Charakter-Roster zum Launch zeigen

Im vergangenen Monat kündigten Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler der NetherRealm Studios mit „Mortal Kombat 1“ den neuesten Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie an.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, dürfen wir uns in „Mortal Kombat 1“ auf ein ganz neues Universum freuen, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde und verschiedene bekannte Charaktere der Kultserie in ganz neuen Rollen zurückbringen wird. Zu den bereits bestätigten spielbaren Charakteren gehören Ikonen wie Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang oder Shang Tsung.

Doch aus welchen Charakteren wird sich das Launch-Roster von „Mortal Kombat 1“ sonst noch zusammensetzen? Dahingehend könnte ein aktueller Leak für Klarheit gesorgt haben, dem sich entnehmen lässt, dass wir uns zum Release des blutigen Fighting-Titels auf insgesamt 19 spielbare Kämpferinnen beziehungsweise Kämpfer freuen dürfen.

Das Launch-Roster von Mortal Kombat 1 (Gerücht)

Havik

Reiko

Nitara

Li Mei

Ashrah

Sub-Zero

Scorpion

Smoke

Reptile

Liu Kang

Kung Lao

Raiden

Shang Tsung

Kitana

Mileena

Tanya

Sindel

Johnny Cage

Kenshi

Der Leak des Launch-Rosters soll aus der gleichen Quelle stammen, die bereits vor der offiziellen Ankündigung von „Mortal Kombat 1“ über den Enthüllungs-Trailer und Details zur Geschichte des Fighting-Titels, die später von Ed Boon bestätigt wurden, verfügte. Da der vermeintliche Leak der Charaktere bisher nicht von offizieller Seite kommentiert oder gar bestätigt wurde, sollte das Gerücht vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Related Posts

Nach der Präsentation von „Mortal Kombat 1“ auf dem Eröffnungs-Event zum Summer Game Fest 2023 wurde kürzlich ein rund sieben Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, das euch einen ausführlichen Eindruck von dem vermittelt, was der neueste Ableger der Reihe spielerisch zu bieten hat.

„Mortal Kombat 1“ wird ab dem 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. Vor dem Release werden die Server einem Stresstest unterzogen, mit dem für einen möglichst reibungslosen Launch gesorgt werden soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: The Gamer

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren