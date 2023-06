Marvel’s Spider-Man 2: Collector’s Edition für 250 Euro vorbestellbar

Die Collector's Edition von "Marvel's Spider-Man 2" kann vorbestellt werden. Käufer müssen tief in die Tasche greifen und erhalten beim Kauf unter anderem eine Statue der Hauptfiguren.

„Marvel’s Spider-Man 2“ bekam in der vergangenen Woche nicht nur einen Veröffentlichungstermin. Ebenfalls wurden die Editions des neusten Superhelden-Abenteuers vorgestellt. Mit dabei ist eine Collector’s Edition, die inzwischen bei PlayStation Direct vorbestellt werden kann.

Allerdings ist die erweiterte Sammelfassung von „Marvel’s Spider-Man 2“ keine günstige Option. Vielmehr werden beim Kauf 249,99 Euro fällig. Da ist in etwa die Hälfte des Preises, der für eine PS5 fällig wird.

Allerdings können sich die Inhalte der Collector’s Edition von „Marvel’s Spider-Man 2“ durchaus sehen lassen. Highlight ist eine 49 Zentimeter große Statue, die Peter Parker und Miles Morales beim Kampf gegen Venom zeigt.

Statue, Steelbook, Spiele-Code und mehr

Zu beachten ist, dass die Collector’s Edition von „Marvel’s Spider-Man 2“ einen digitalen Gutschein für den Download des Titels umfasst, allerdings auch eine Steelbook-Hülle. Zum weiteren Umfang gehören zehn Anzüge (Beschreibung weiter unten), zusätzliche Fotomodus-Gegenstände und zwei Skillpunkte

Peter Parkers Anzüge:

Aurantia-Anzug, entworfen von Raf Grassetti.

Apunkalyptischer Anzug, entworfen von Jerad Marantz.

Taktischer Anzug, entworfen von Joel Mandish (Bend Studios).

Steinaffen-Anzug, entworfen von Victoria Ying.

25.-Jahrhundert-Anzug, entworfen von Anthony Francisco.

Miles Morales’ Anzüge:

C0diert-Anzug, entworfen von Kris Anka.

Biomechanischer Anzug, entworfen von Jerad Marantz.

Tokusatsu-Anzug, entworfen von Julia Blattman.

Agimat-Anzug, entworfen von Anthony Francisco.

Red Spectre“-Anzug, entworfen von Sweeny Boo.

Käufer der Collector’s Edition von „Marvel’s Spider-Man 2“ profitieren zudem von den Vorbesteller-Inhalten. Dazu gehören der Arachknight-Anzug für Peter, der Schattenspinne-Anzug für Miles und das Netzgreifer-Gerät. Dabei handelt es sich jeweils um einen Vorab-Bonus. Hinzu kommen drei zusätzliche Skillpunkte.

Falls euch hingegen die Standardversion von „Marvel’s Spider-Man 2“ genügt, könnt ihr schon für 79,99 Euro zuschlagen und bekommt das Spiel bei Händlern wie Amazon sogar auf Disk.

Marvel’s Spider-Man 2 vorbestellen*:

Welche Edition des Spiels werdet ihr in euren Besitz bringen?

Das könnte euch ebenfalls zu Marvel’s Spider-Man 2 interessieren:

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5 auf den Markt gebracht. Erst kürzlich sickerte durch, dass New York City stark erweitert wurde und etwa doppelt so groß wie im ursprünglichen „Marvel’s Spider-Man“ ist.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren