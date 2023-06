Metaphor – ReFantazio: Entwickler sprechen über Spielwelt, Charaktere und Soundtrack

Vor kurzem hatten SEGA, Atlus und Studio Zero das kommende Fantasy-Rollenspiel „Metaphor: ReFantazio“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC angekündigt. Das neue Spiel aus der Feder Katsura Hashinos, dem Kopf hinter den „Persona“-Spielen, soll im Laufe des kommenden Jahres erscheinen.

Ein episches Fantasy-Rollenspiel mit modernen Zügen

Inzwischen haben Hashino, Character Designer Shigenori Soejima und Komponist Shoji Meguro auch einige weitere Worte zum Spiel verloren. So sagte Hashino:

„Ich denke, dass viele Leute entweder an Shin Megami Tensei oder Persona denken, wenn sie an die zwei größten Rollenspielmarken von Atlus denken. Mit diesem Spiel wollten wir eine dritte Säule für das Studio erschaffen, indem wir ein großangelegtes, episches Fantasy-Rollenspiel bauen. Etwas, was wir nie zuvor gemacht haben.“

Ursprünglich hatten die Entwickler ein Spiel mit einem „westlicheren Mittelalterschauplatz“ erschaffen, ehe sie gemerkt hatten, dass es sich zu einem ziemlich konventionellen Fantasy-Spiel entwickelt. Deshalb hat man dem ganzen einen einzigartigen Twist verpasst:

„Wir dachten über die moderne Welt und Elemente, die wir in dieses Fantasy-Setting bringen könnten, nach, sodass dort ein unterschwelliges Gefühl von Verbindung zwischen den zwei Welten existiert. Ob es in der narrativen Struktur oder in einigen der Gimmicks des Spiels steckt, wir versuchten dieses Konzept als eine Kernessenz und Charakteristik des Spieleuniversums einzubauen.“

Im Weiteren erklärte Soejima, dass er sich für diesen Protagonisten einen Charakter überlegt habe, den er so in früheren Spielen nicht hätte darstellen können, da sie in der Moderne angesiedelt waren. Somit habe er sich für einen androgynen sowie heroischen Protagonisten entschieden, der schon das Gefühl versprüht, die Welt ändern zu können.

Darüber hinaus wird sich mit Gallica auch eine Fee an der Seite des Protagonisten befinden, die in vielerlei Hinsicht eine klassische Fantasy-Optik erhält, die jedoch in eine modernere Ästhetik umgewandelt wurde. Sie dient letzten Endes als Vorbild für das Aussehen aller anderen Charaktere in „Metaphor: ReFantazio“.

Abschließend hat auch Shoji Meguro einen Ausblick auf den Soundtrack und seine Idee dahinter gewährt. Folgende Worte hatte er für die Fans:

„Das Kernkonzept für die Partitur ist ‚In Religion genutzte Musik.‘ Wie können wir das mit einem traditionellen Rollenspiel fusionieren? Und wie können wir dem einen einzigartigen Twist geben, den die Leute von Atlus-Spielen erwarten? ‚Ein spiritueller Musikstil, der auch ein klassisches Fantasy-Gefühl erweckt.‘ Das war das Hauptkonzept, mit dem wir zu experimentieren versucht haben. Nachfolgend zu diesem Konzept der spirituellen Musik webten wir Partituren ein, die von Hymnen sowie buddhistischen Gebeten inspiriert sind ─ kein Rap im Übrigen ─ und wir haben das Gefühl, dass all diese Elemente dabei behilflich sind, Atlus‘ bestimmte Interpretation davon zu definieren, wie eine klassische Fantasy-Partitur klingen könnte. Das war ein Schlüsselkonzept, das wir an seine Grenzen treiben wollten.“

Wer noch weitere Aussagen der Entwickler zu „Metaphor: ReFantazio“ hören möchte, sollte sich das folgende Video anschauen:

